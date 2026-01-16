Die globale extreme Rechte schließt sich vor der Wahl in Ungarn hinter Orbán.

HQ

Rechtsgerichtete Führungspersönlichkeiten aus ganz Europa und darüber hinaus haben in einem vor der Wahl im April veröffentlichten Wahlkampfvideo öffentlich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán unterstützt, was seine symbolische Bedeutung für die globale rechtsextreme Bewegung unterstreicht.

Das Video enthält Lob von Persönlichkeiten wie Italiens Giorgia Meloni, Frankreichs Marine Le Pen und Deutschlands AfD-Co-Vorsitzender Alice Weidel, die Orbán als Verteidiger der nationalen Souveränität, traditioneller Werte und einer patriotischen Vision für Europa darstellen.

Die internationale Unterstützung kommt zu einer Zeit, in der Orbán seiner härtesten Wahlherausforderung seit Jahren gegenübersteht. Umfragen deuten darauf hin, dass seine Fidesz-Partei hinter der Oppositionspartei Tisza zurückliegt, die vom ehemaligen Verbündeten Péter Magyar geführt wird, angesichts der Frustration der Wähler über wirtschaftliche Stagnation, steigende Lebenshaltungskosten und belastete öffentliche Dienstleistungen.

Analysten sagen, Fidesz nutze Orbáns ausländische Verbindungen, um ihn mit seinem Herausforderer zu vergleichen und stellte das globale Ansehen in einer instabilen Welt als Stärke dar. Magyar hingegen konzentrierte seine Kampagne auf inländische Reformen, Antikorruptionsmaßnahmen und die Wiederherstellung des Zugangs zu eingefrorenen EU-Mitteln.

Die Empfehlungen unterstreichen auch die größere Bedeutung der Wahl. Für viele auf der internationalen extremen Rechten dient Orbáns Ungarn lange als Modell illiberaler Regierung, und das Ergebnis wird genau beobachtet als mögliches Signal dafür, ob dieses politische Projekt standhält oder zu schwächeln beginnt...