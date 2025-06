Die gesamte Nacktheit von 28 Years Later bestand aus Prothesen

HQ

Wenn du 28 Years Later bereits gesehen hast, wirst du wahrscheinlich mit der Tatsache vertraut sein, dass in dem Film ein hohes Maß an Nacktheit im Spiel ist, einfach weil die vielen Zombie-Kreaturen in den fast drei Jahrzehnten seit Beginn des Virusausbruchs ihre Kleidung verloren haben. Während man vielleicht denkt, dass dies die Dreharbeiten tatsächlich ein bisschen einfacher machen würde, da es weniger Kostümarbeit ist, stellt sich heraus, dass es genau das Gegenteil war.

Im Gespräch mit People verriet Regisseur Danny Boyle kürzlich, dass die gesamte Nacktheit im Film gefälscht war. Es war ein Produkt von Prothesen, und warum das gemacht werden musste, dann wegen der jungen Stars, die am Set waren.

In Großbritannien können junge Schauspieler im Rahmen der Child Offenses Act an Filmsets nicht mit vollständiger Nacktheit konfrontiert werden, was bedeutete, dass die gesamte Nacktheit im Film mit Prothesen behandelt werden musste.

Boyle erklärt: "Interessanterweise, weil ein 12-jähriger Junge am Set war, darf niemand nackt sein, nicht wirklich nackt, also sehen sie nackt aus, aber es sind alles Prothesen."

Er teilte auch eine kurze Interaktion mit dem Intimitätskoordinator über das Projekt, in der er hinzufügte: "Es ist also wie: 'Oh mein Gott', also mussten wir jedem eine Prothese für die Genitalien anfertigen."

Boyle verabschiedet sich mit den Worten: "Das wussten wir zu Beginn nicht, es war ein Albtraum."

