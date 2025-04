Die Beerdigung von Papst Franziskus ist für Samstag geplant, so der Vatikan

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Wir wissen jetzt, dass die Beerdigung von Papst Franziskus für Samstagmorgen in der Pracht des Petersdoms angesetzt ist, wo der Vatikan einem Pontifex Tribut zollen wird, der mehr als ein Jahrzehnt des modernen Katholizismus geprägt hat.

Sein Leichnam, der nun in der Stille der Kapelle Santa Marta ruht, dem gleichen Ort, den er während seines gesamten Pontifikats sein Zuhause nannte, wird am Mittwoch mit feierlicher Fürsorge in die Basilika überführt, wo Tausende erwartet werden, um ihr die letzte Ehre zu erweisen.

Dort wird von den Gläubigen erwartet, dass sie sich in einer feierlichen Prozession versammeln und über ein Erbe nachdenken, das von Demut, Reformen und globalem Engagement geprägt ist. Die Trauerfeierlichkeiten beginnen am Samstag um 08.00 Uhr GMT und bieten einen Moment der globalen Einheit in der Trauer.