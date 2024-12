Die Fans von Liverpool und Manchester United kämpfen gemeinsam gegen ein größeres Übel: #StopExploitingLoyalty

HQ

Manchester United und Liverpool, Stars der größten Rivalität im englischen Fußball, werden ihre Differenzen für einmal beiseite legen und gemeinsam für ein höheres Gut protestieren, das alle Fans betrifft: die exorbitanten Ticketpreise für Fußballspiele.

Wie The Telegraph berichtet, werden die Fans beider Klubs bei ihrem Premier-League-Spiel am 5. Januar in Anfield demonstrieren, unter einem mächtigen Banner, das von der Football Supporters' Association (FSA) ins Leben gerufen wurde: Stop Exploiting Loyalty.

"Es ist wie in einer missbräuchlichen Beziehung, es gibt nur so viel, was man ertragen kann, bevor man weggeht", sagte Steve Crompton vom FC58, einer Fangruppe von Manchester United. "Es ist eine besorgniserregende Zeit für traditionelle Fans. Die Atmosphäre verschwindet, weil die normalen Fans auf der Strecke bleiben."

"So heftig die Rivalität auch ist, das Zusammenkommen der Fans von United und Liverpool ist eine sehr starke Botschaft", fügte er hinzu. Ein Vertreter der Liverpooler Fangruppe Spirit of Shankly (SOS) schloss sich seinen Gefühlen an: "Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, in der Manchester United das Team war, das man hasst. Die Rivalität ist tief verwurzelt, aber sie geht über all das hinaus. Es gibt hier eine gemeinsame Sache und vieles, was uns verbindet, zum einen sind die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen in beiden Städten."

Manchester United erhöhte Tickets auf 66 £, ohne Ermäßigungen für Kinder oder Rentner

Die Fans von Manchester United waren wütend, als der Verein die Tickets auf 66 Pfund pro Spiel erhöhte, ein Pauschalpreis, der keine Zugeständnisse für Kinder von Rentnern vorsieht, wie es früher der Fall war, kurz nachdem der Verein Erik und Hag entlassen und 11 Millionen Pfund an Sporting Lisboa für die Ausstiegsklausel des neuen Trainers Ruben Amorim gezahlt hatte.

In der Praxis betrifft diese Maßnahme nur "3%" der Tickets für die verbleibende Saison, da die meisten bereits verkauft seien, teilte der Verein mit. Angesichts der Möglichkeit, dass diese Änderung dauerhaft wird, haben die Fans von Manchester United während ihrer letzten Heimspiele protestiert.

Andere Teams, darunter Manchester City und Everton, haben ebenfalls gegen die Preiserhöhung von 2 % auf 5 % in dieser Saison protestiert.