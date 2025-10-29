HBO und Eurosport kündigen 100 Tage vor den Olympischen Winterspielen 2026 Dokumentationen und Looney Tunes-Kurzfilme an

HQ

Heute, am 29. Oktober, sind es 100 Tage, bis die Olympischen Winterspiele 2026 in der Lombardei, Italien, beginnen, mit der Stadt Mailand und der Gemeinde Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten als Austragungsorte der Spiele. Die Spiele finden zwischen dem 6. und 22. Februar statt (die Paralympischen Winterspiele zwischen dem 6. März und dem 15. März), wobei mehr als 3.500 Athleten aus 93 Ländern erwartet werden, die an 195 Medaillenwettbewerben in 16 Disziplinen teilnehmen werden, wie z.B. Ski Alpin, Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination, Freestyle-Skifahren, Skilanglauf, Skibergsteigen, Snowboarden, Rennrodeln, Eiskunstlauf und Curling.

In Europa wird Warner Bros. die Olympischen Winterspiele live auf vier verschiedenen Kanälen und Plattformen übertragen: Eurosport, TNT Sports, HBO Max und Discovery+. Warner Bros. kündigte heute, 100 Tage vor den Spielen, an, dass sie eine Reihe von Dokumentationen und Inhalten ausstrahlen werden.

Athletes to Watch wird eine Reihe von Profilvideos über die Stars der Spiele geben, wie Eileen Gu (China, Snowboard), Marcel Hirscher (Niederlande, Ski Alpin), Stefan Kraft (Österreich, Skispringen) oder Emily Harrop (Frankreich, Bergski). Eine weitere Dokuserie mit dem Titel Monuments wird sich auf die Geschichte des Wintersports konzentrieren.

Sogar die Looney Tunes werden in ihrer eigenen Kurzfilmserie " Looney Tunes Presents: Sports Made Simple " die Hauptrolle spielen, wobei Bugs Bunny den Kleinen die beliebtesten Wintersportarten beibringt.

All diese Inhalte werden im Jahr 2026 ausgestrahlt, um oder vor den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina, die am 6. Februar beginnen. Freuen Sie sich auf die Olympischen Winterspiele im nächsten Jahr?