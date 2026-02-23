Die EU warnt die USA nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs davor, Zölle zu erhöhen: "Ein Deal ist ein Deal"

HQ

Die Europäische Kommission hat gefordert, dass die Vereinigten Staaten die Bedingungen des letztjährigen EU-US-Handelsabkommens einhalten, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA die globalen Zölle von Präsident Donald Trump aufgehoben hatte, was ihn dazu veranlasste, neue globale Zölle zu verhängen.

Nach dem Urteil des Gerichts führte Trump vorübergehende Zölle von 10 % auf Importe ein und erhöhte diese später auf 15 %. Brüssel reagierte mit ungewöhnlich scharfer Sprache und sagte, Washington müsse "vollständige Klarheit" über seine nächsten Schritte schaffen und warnte, dass die aktuelle Situation die "faire, ausgewogene und für beide Seiten vorteilhafte" Handelsbeziehung untergrabe. "Ein Deal ist ein Deal", sagte die Kommission.

Maros Sefcovic und Ursula von der Leyen // Shutterstock

Nach dem Abkommen von 2025 unterlagen die meisten EU-Waren, die in die USA einfuhren, einer Zollobergrenze von 15 %, wobei einige Sektoren wie Flugzeuge und Ersatzteile zollfrei behandelt wurden. Im Gegenzug senkte die EU die Zölle auf eine Reihe von US-Produkten und legte Pläne für Vergeltungsmaßnahmen auf Eis. Es bleibt unklar, ob die neuen US-Zölle diese Bedingungen überheben oder zusätzlich zu den bestehenden Meistbegünstigten-Nationen-Zöllen hinzugefügt werden könnten.

Die Kommission warnte, dass unvorhersehbare Zollverschiebungen Gefahr laufen, die globalen Märkte zu stören und das Geschäftsvertrauen zu schwächen. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hat das Thema bereits mit hochrangigen US-Handelsbeamten besprochen, da Brüssel Zusicherungen sucht, dass europäische Exporteure nicht mit zusätzlichen Barrieren über das zuvor vereinbarte hinaus rechnen werden...