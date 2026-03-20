Die EU verspricht, trotz der ungarischen Blockade einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine bereitzustellen

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Ursula von der Leyen sagt, die Europäische Union werde trotz des Widerstands von Viktor Orbán, der das Paket blockiert hat, einen Weg finden, das 90-Milliarden-Euro-Darlehen an die Ukraine zu liefern.

Nach einem Gipfel in Brüssel betonte von der Leyen, dass die Finanzierung "so oder so" vorangetrieben werde, auch wenn es den EU-Führern nicht gelungen sei, Budapest zur Aufhebung seines Vetos zu bewegen. Der Kredit gilt als entscheidend für Kiews Kriegsanstrengungen gegen Russland.

Von der Leyen // Shutterstock

Unterdessen sind die diplomatischen Bemühungen, den Konflikt zu beenden, ins Stocken geraten. Der Kreml bezeichnete die Gespräche mit Washington, Moskau und Kiew als eine "situative Pause", obwohl Wolodymyr Selenskyj sagte, ukrainische und US-Verhandlungsführer würden sich an diesem Wochenende treffen, um die Gespräche wiederzubeleben.

Vor Ort steigt die humanitäre Zahl weiter. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärte, dass es den Austausch von etwa 1.000 Leichen pro Monat zwischen den kämpfenden Seiten ermöglicht, wobei Tausende noch nicht identifiziert sind.