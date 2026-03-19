Die EU hat es an diesem Donnerstag nicht geschafft, das 90-Milliarden-Euro-Kredit aus der Ukraine freizugeben: Orbán hält sein Veto in Brüssel bei.

HQ

Die EU-Führer konnten keinen Durchbruch beim 90-Milliarden-Euro-Finanzpaket für die Ukraine erzielen, da Ungarn die Initiative vor den bevorstehenden Wahlen weiterhin blockiert.

Bei der jüngsten Sitzung des Europäischen Rates unterstützten nur 25 Mitgliedstaaten Schlussfolgerungen zur Unterstützung von Kiew, wobei Viktor Orbán sein Veto beibehielt und sich der Slowakei anschloss. Die Pattsituation erstreckt sich auch auf das nächste EU-Sanktionspaket gegen Russland, das trotz Forderungen nach zügiger Verabschiedung weiterhin ins Stocken gerät.

Wolodymyr Selenskyj äußerte seine Frustration über den mangelnden Fortschritt und warnte, dass die verzögerte Finanzierung für die Sicherheit und das Überleben der Ukraine entscheidend sei. Er äußerte außerdem Bedenken hinsichtlich ins Stocken geratener Beitrittsgespräche und das Fehlen eines klaren Zeitplans für die EU-Mitgliedschaft.

Viktor Orbán // Shutterstock

Der Streit ist eng mit der Druzhba-Ölpipeline (und dem Wahleinfluss für Orbán) verbunden, wobei Ungarn wiederhergestellte Energiequellen fordert, bevor es seine Opposition aufhebt. EU-Vertreter haben vorgeschlagen, Reparaturkosten zu übernehmen, aber es wurde keine Einigung erzielt.

Der Patt tritt auch auf, während breitere geopolitische Spannungen (insbesondere natürlich der Nahostkonflikt) die Aufmerksamkeit und den wirtschaftlichen Druck in ganz Europa verlagern und die Bemühungen erschweren, eine einheitliche Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten.