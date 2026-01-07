Die erste Ausbeute von Game Pass im Jahr 2026 fügt Star Wars Outlaws, Mio: Memories in Orbit und mehr hinzu

HQ

Xbox hat die erste Reihe neuer Ergänzungen vorgestellt, die in den verschiedenen Game Pass -Stufen erscheinen, um die aktualisierte Bibliothek 2026 zu starten. Viele der Optionen sind heute verfügbar, aber weitere kommen später in der Woche und in den nächsten Wochen, mit dem Vorbehalt, dass viele Titel den Dienst verlassen.

Ab heute, dem 8. Januar, sind folgende verfügbar:



Brews & Bastards (PC, Xbox Series, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Tiers



Little Nightmares Enhanced Edition (PC, Xbox Series, Handheld, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen



Atomfall (PC, Konsole, Handheld, Cloud) – Premium-Stufe



Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series, Handheld, Cloud) – Premium-Stufe



Rematch (PC, Xbox Series, Cloud) – Premium-Stufe



Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (PC, Xbox Series, Cloud) – Premium-Stufe



8. JANUAR – Final Fantasy (PC, Xbox Series, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen



13. JANUAR - Star Wars Outlaws (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- und Ultimate-Stufen



15. JANUAR – My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (PC, Konsole, Handheld, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen



20. JANUAR – Resident Evil Village (PC, Konsole, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen



20. JANUAR – Mio: Memories in Orbit (PC, Xbox Series, Handheld, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen



Die Spiele, die Game Pass am 15. Januar verlassen, sind ebenfalls die folgenden: