News
Star Wars Outlaws
Die erste Ausbeute von Game Pass im Jahr 2026 fügt Star Wars Outlaws, Mio: Memories in Orbit und mehr hinzu
Es ist eine gute Zeit, Abonnent des Dienstes zu sein.
HQ
Xbox hat die erste Reihe neuer Ergänzungen vorgestellt, die in den verschiedenen Game Pass -Stufen erscheinen, um die aktualisierte Bibliothek 2026 zu starten. Viele der Optionen sind heute verfügbar, aber weitere kommen später in der Woche und in den nächsten Wochen, mit dem Vorbehalt, dass viele Titel den Dienst verlassen.
Ab heute, dem 8. Januar, sind folgende verfügbar:
- Brews & Bastards (PC, Xbox Series, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Tiers
- Little Nightmares Enhanced Edition (PC, Xbox Series, Handheld, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen
- Atomfall (PC, Konsole, Handheld, Cloud) – Premium-Stufe
- Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series, Handheld, Cloud) – Premium-Stufe
- Rematch (PC, Xbox Series, Cloud) – Premium-Stufe
- Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (PC, Xbox Series, Cloud) – Premium-Stufe
- 8. JANUAR – Final Fantasy (PC, Xbox Series, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen
- 13. JANUAR - Star Wars Outlaws (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- und Ultimate-Stufen
- 15. JANUAR – My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (PC, Konsole, Handheld, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen
- 20. JANUAR – Resident Evil Village (PC, Konsole, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen
- 20. JANUAR – Mio: Memories in Orbit (PC, Xbox Series, Handheld, Cloud) – PC-, Premium- und Ultimate-Stufen
Die Spiele, die Game Pass am 15. Januar verlassen, sind ebenfalls die folgenden:
- Steinschloss: Die Belagerung der Morgendämmerung
- Neon White
- Straße 96
- Der Aufstieg
- Die Grinch-Weihnachtsabenteuer