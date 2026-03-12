Die Entwicklung der Xbox Helix beginnt buchstäblich auf dem PC

HQ

Ist die nächste Xbox eher ein PC oder eine Konsole? Diese Frage hat in der vergangenen Woche die Kommentarbereiche und soziale Medien unter Gamern dominiert, aber gestern haben wir die Antwort gesehen. Wie wir am Mittwochabend berichteten, erhielten wir eine Flut an Informationen über die Xbox Helix von der GDC, darunter Leistung, neue Hardwarefunktionen, Abwärtskompatibilität und die Enthüllung, dass Entwicklungskits für Xbox Helix ab 2027 auf den Markt kommen werden.

Aber wie entwickelt man am besten Spiele für das Gerät? Nun, Microsoft hatte darauf auch eine Antwort, wie The Verge-Redakteur Tom Warren bei Bluesky anmerkte. Schilder bei Microsofts Präsentation lauteten:

"Xbox auf dem PC bauen. Unser einheitliches GDK entwickelt sich für Gaming auf Windows-PCs, Windows-Gaming-Handhelds und Next-Gen-Konsolen."

Kurz gesagt, zukünftige Xbox-Spiele werden mit PC-Tools entwickelt. Das scheint unseren Verdacht zu bestätigen, dass die Xbox Helix eine Hybridkonsole mit (hoffentlich) dem Besten aus beiden Welten bietet.