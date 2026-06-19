Die Embracer Group reiht sich in die Liste der großen Namen ein, die erwarten, dass Sony die PS6-Veröffentlichung auf 2028 oder 2029 verschoben

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Die PS3 wurde 2006 veröffentlicht. Sieben Jahre später erschien 2013 die PS4. Sieben Jahre später erschien die PS5 im Jahr 2020. Man könnte also erwarten, dass die PlayStation 6 2027 erscheint. Das heißt, wenn man sich der aktuellen Hardware-Katastrophe, die in der Tech-Branche läuft, völlig unbewusst ist. Da die Nachfrage von KI nach mehr RAM und Speicher bedeutet, dass man über 3000 Dollar für eine 8TB-SSD ausgeben könnte, fragt sich Sony, ob es den Start seiner nächsten Konsole verschieben sollte.

Das ist ein Gerücht, das wir schon seit einiger Zeit hören und das die Embracer Group kürzlich noch verstärkt hat. Wie in einem ResetEra-Thread entdeckt und diskutiert wurde, sagt Embracer: "Einige Analysten glauben, dass Sony nun erwägt, die Einführung seiner nächsten PlayStation-Konsole von 2027 auf 2028 oder sogar 2029 zu verschieben."

Das bestätigt keine Verzögerung bei Sonys Next-Gen-Konsole, da weiter unten im Thread ein Wccftech-Redakteur erklärt, dass dies nichts weiter als ein Gerücht bleibt. Außerdem wird nur erwähnt, dass Sony eine Verschiebung in Erwägung zieht und sich noch nicht dazu verpflichtet hat. Allerdings werden wir bei der aktuellen Lage wahrscheinlich entweder eine verspätete PS6 oder eine unglaublich teure bekommen.

Es scheint, als würden viele Spieler das Bedürfnis verspüren, zur nächsten Generation zu wechseln, aber wenn du gerade eine vertrauenswürdige PS5 hast, wirst du sie wahrscheinlich auch nach 2027, 2028 und vielleicht sogar 2029 durchhalten, falls Sony mit dieser aktuellen Generation so weitermacht. Vielleicht wird die Next-Gen durch hohe Preise und den fehlenden Bedarf an Aufrüstungen geprägt sein. Zuerst müssen wir sehen, wie sich diese neuen Konsolen schlagen.