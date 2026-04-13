Die Duffer-Brüder kehren zum Übernatürlichen zurück, streben aber ein neues Publikum an, mit The Boroughs

Stranger Things ist nicht vergessen worden, zumal in wenigen Tagen ein animiertes Spin-off namens Stranger Things: Tales of '85 Premiere feiern wird, mit der Rückkehr der ursprünglichen Kindergruppe zu einem neuen Rätsel in Hawkins. Was Netflix sich jedoch nicht leisten darf, ist seine Erfolgsregel, und genau das wollen sie mit The Boroughs nachahmen, wenn auch durch die Ansprache eines erwachseneren Publikums.

The Boroughs, ebenfalls mit den Duffer-Brüdern als ausführende Produzenten, folgt einer Gruppe älterer und pensionierter Menschen (eine herausragende Besetzung unter der Leitung von Geena Davis, Alfred Molina, Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters und Denis O'Hare), während eine Ruhestandsstadt namens The Boroughs zum Epizentrum von etwas Unerklärlichem wird, das nur eine Gruppe von Senioren lösen kann.

Du hast wahrscheinlich schon ein Muster entdeckt, aber wenn das für dich interessant klingt, schau dir den Trailer für The Boroughs unten an. Die Serie startet am 21. Mai 2026 auf Netflix.