Die dritte Staffel von Wednesday befindet sich jetzt in Produktion, mit Winona Ryder im Ensemble

Wenn Sie auf weitere Informationen zur kommenden dritten Staffel von Wednesday gewartet haben, hat Netflix dies und noch mehr geliefert.

In einem neuen Netflix-Artikel in Tudum wurde bestätigt, dass die Produktion der kommenden nächsten Staffel der Serie nun im Gange ist, die gerade in der Nähe von Dublin gedreht wird. Um darauf aufzubauen, wurden jedoch neue Darsteller bestätigt, Stars, die zur Rückkehr stoßen, sowie die Neuzugänge Eva Green, die die skurrile Tante Ophelia spielt.

Die neuen Besetzungen werden von Winona Ryder angeführt, die nun ein Netflix-Blockbuster-Franchise von Stranger Things, das vorbei ist, gegen eine weitere Blockbuster-Serie vom Streamingdienst eintauscht. Es ist unklar, wen Ryder spielen wird, aber uns wird gesagt, dass an der Nevermore Academy "neue Lehrer" eingeführt werden, sodass sie vielleicht auch in die Fakultät aufgenommen wird.

Ansonsten wird die Besetzung durch Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan und Kennedy Moyer verstärkt, von denen zwei wahrscheinlich Lehrer sein werden und die anderen zweifellos als neue Schüler an die gruselige und verrückte Schule stoßen werden.

Natürlich werden all diese Ergänzungen darauf ausgerichtet sein, die zurückkehrende Besetzung von Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman und weiteren zu unterstützen, von denen einige im neuesten Trailer der Serie unten zu sehen sind.