Eva Green stößt in einer geheimnisvollen Rolle zur Besetzung von Wednesday hinzu

HQ

Eine der großen Geschichten, die sich durch die zweite Staffel von Wednesday zieht, dreht sich um die Figur der Tante Ophelia, eine fast mythische und geheimnisvolle Person, die einen großen Einfluss auf das Leben der Addams-Familie hatte, insbesondere auf die Eltern Morticia und Gomez. Obwohl Ophelia ein zentraler Handlungspunkt in den letzten Episoden ist, haben wir die Figur nie wirklich kennengelernt, auch wenn sie kurz in einer Endszene zum Abschluss der Staffel auftauchte.

Ein Teil des Grundes für dieses subtilere Auftreten von Ophelia lag wahrscheinlich daran, dass die Figur noch nicht richtig für die Serie besetzt war. Dies hat sich inzwischen jedoch geändert, denn es wurde bestätigt, dass die Tim-Burton-Veteranin Eva Green (Dark Shadows, Die Insel der besonderen Kinder, Dumbo) sich der Serie angeschlossen hat, die der berühmte Filmemacher weiterhin produziert.

Es ist unklar, wie präsent Ophelia in der kommenden dritten Staffel von Wednesday sein wird, aber hoffentlich wissen wir es bald mit Sicherheit, denn es scheint, als müssten wir zwischen Staffel 2 und 3 nicht so lange warten wie zwischen Staffel 1 und 2.