Die dritte Staffel von Fallout soll voraussichtlich im Mai mit den Dreharbeiten beginnen

HQ

Prime Video machte ziemlich deutlich, dass die Wartezeit zwischen den Staffeln von Fallout nach der Lücke zwischen der ersten und zweiten Staffel kürzer sein würde, und offensichtlich sehen wir jetzt, dass dies Realität wird.

Die Film & Television Alliance hat einen Artikel veröffentlicht, in dem steht, dass die dritte Staffel von Fallout bereits am 1. Mai 2026 in Santa Clarita, Kalifornien, gedreht wird. Angesichts der Tatsache, dass die zweite Staffel erst Anfang Februar endet, könnten wir durchaus vor einer Welt stehen, in der die dritte Episodenserie 2027 startet, was zu einem viel konsistenteren Startplan führt.

Der Bericht fügt hinzu, dass Staffel 3 sich derzeit weit in der Vorproduktion befindet und Graham Wagner sowie Geneva Robertson-Dworet wieder als Showrunner tätig sind. Darüber hinaus heißt es, dass der Dreh in den Frühsommer voranschreitet und die Teams der visuellen Effekte erwarten sollten, "wieder ein wichtiger Bestandteil" in der Postproduktion zu sein.

Wohin Staffel 3 die Serie führen wird, werden wir in ein paar Wochen mehr wissen, wenn Staffel 2 abgeschlossen ist und die Tür für die nächste Phase offen gelassen wurde, aber es gibt Behauptungen, dass sie Verbindungen zu Fallout 5 haben könnte...