Die Cupra Raval wurde offiziell enthüllt

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Cupra hat offiziell den Raval vorgestellt, einen kompakten elektrischen Hatchback, der dem Segment der kleinen Elektrofahrzeuge dringend benötigte Einstellung verleiht – und es bleibt auch nicht bei sinnvollen Versionen stehen.

Neben den Standardmodellen bereitet Cupra laut Top Gear eine richtige heiße VZ-Variante vor, die direkt auf den Alpine A290 abzielt. Erwarten Sie über 220 PS, 0-100 Kilometer pro Stunde in unter 7 Sekunden und ein Setup, das ebenso sehr auf das Handling wie auf die Geradeausgeschwindigkeit fokussiert ist, komplett mit elektronischem Schlupfdifferenzial und adaptiver Federung.

Es ist auch klein, und Cupra behauptet, es "begründet eine völlig neue Kategorie, die urbane Dynamik mit großzügiger Praktikabilität verbindet".

Der Raval basiert auf der neuen MEB+-Plattform des Volkswagen-Konzerns und wird mit mehreren Leistungsausgängen und Batterieoptionen angeboten, wobei Alltagsnutzbarkeit mit guter Reichweite und Schnellladen ausgewogen wird.

Die ersten Bilder können Sie unten sehen.