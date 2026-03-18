Die CAF Champions League 2019, der nächstgelegene Präzedenzfall zur AFCON 2025-Debatte, aber mit einem großen Unterschied

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Die Niederlage des Afrika-Cup-Finales, bei der Marokko den Titel durch Verzicht gewann, nachdem entschieden wurde, dass Senegal das Spiel aufgegeben hatte, ist historisch. Es gab ähnliche Präzedenzfälle, aber nie in diesem Ausmaß, wobei das Finale der CAF Champions League 2019 am ähnlichsten ist.

Das Finale, das in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, begann mit einem 1:1-Unentschieden zwischen Wydad AC aus Marokko und Espérance de Tunis aus Tunis. Doch das Rückspiel, das eine Woche später am 31. Mai 2019 ausgetragen wurde, wurde von den Spielern von Wydad Casablanca abgebrochen, nachdem der Schiedsrichter ihnen in der 59. Minute ein Tor aberkannt hatte, als sie mit 0:1 zurücklagen. Als die Spieler protestierten, stellte sich heraus, dass der VAR nicht funktionierte, sodass das Tor nicht überprüft werden konnte.

Dies führte zu einer anderthalbstündigen Pause, und schließlich pfiff der Schiedsrichter ab und das Spiel endete mit 1:0, insgesamt 2:1 für den tunesischen Klub. CAF entschied, dass das Rückspiel wiederholt werden sollte, doch CAS entschied zugunsten von Espérance, sodass das Spiel nicht wiederholt wurde.

Die AFCON 2025 ist eine ähnliche Situation, aber in diesem Fall wurde das Spiel nur 14 Minuten pausiert, die Spieler kehrten auf das Spielfeld zurück und das Spiel wurde wie gewohnt bis zum Ende fortgesetzt. Senegal wird seinen Appell an CAS auf die Entscheidung des Schiedsrichters stützen, das Match wieder aufzunehmen, was bedeutet, dass alles, was danach geschah, legal war.

Ein weiterer ähnlicher Fall war der türkische Supercup 2023, der im April 2024 ausgetragen wurde, als Galatasaray standardmäßig mit 3:0 gewann, als Fenerbahçe-Spieler (alle die U19-Mannschaft) nach einer Minute das Spielfeld verließen, um gegen ihren eigenen Verein zu protestieren. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab, und stattdessen spielte Galatasaray ein Freundschaftsspiel zwischen den Spielern.