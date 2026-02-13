Die Bangladesh Nationalist Party gewinnt die wegweisende Parlamentswahl

HQ

Die Bangladesh Nationalist Party (BNP) hat bei der Parlamentswahl in Bangladesch einen entscheidenden Sieg errungen und sich laut lokalen Fernsehergebnissen mindestens 185 der 300 Sitze im Jatiya Sangsad gesichert. Die Parteiführer sagten, sie seien auf dem Weg, über 200 Sitze zu erreichen, was die Aussicht auf eine Zweidrittelmehrheit erhöht. Die Abstimmung markiert die erste nationale Wahl des Landes seit dem Aufstand 2024, der die langjährige Premierministerin Sheikh Hasina stürzte.

Unter der Führung des Premierministerkandidaten Tarique Rahman setzte sich die BNP für Wirtschaftsreformen, Anti-Korruptionsmaßnahmen, Begrenzungen der Amtszeit von Premierministern und finanzielle Unterstützung für einkommensschwache Familien ein. Jamaat-e-Islami, der Hauptkonkurrent der BNP, gab mit 56 Sitzen eine Niederlage zu und versprach, eine konstruktive Oppositionsrolle zu übernehmen. Die Wahlbeteiligung wurde auf über 60 % geschätzt, deutlich höher als bei der vorherigen Wahl.

Sheikh Hasina, dessen Awami-League-Partei von der Kandidatur ausgeschlossen war, wies die Abstimmung aus dem Exil in Indien als "Farce" zurück und forderte deren Absage. Ein Referendum über Verfassungsreformen, einschließlich Vorschlägen für eine neutrale Übergangsregierung bei Wahlen und Amtszeitbegrenzungen für den Premierminister, fand parallel zur Parlamentsabstimmung statt, obwohl die endgültigen Ergebnisse nicht sofort bekannt gegeben wurden...