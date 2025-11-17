Die abgesetzte Premierministerin Bangladeschs, Sheikh Hasina, zum Tode verurteilt wegen Studentenoffensive

HQ

Bangladeschs ehemalige Premierministerin Sheikh Hasina wurde vom Internationalen Strafgerichtshof zum Tode verurteilt, weil sie 2024 die tödliche Niederschlagung von Studentenprotesten angeordnet hatte. Das Urteil, das in ihrer Abwesenheit nach ihrer Flucht nach Indien erlassen wurde, beinhaltet außerdem eine lebenslange Freiheitsstrafe für weitere Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Behörden berichteten von Jubel im Gericht nach dem Urteil, das noch beim Obersten Gerichtshof angefochten werden kann.

Das Tribunal fand Beweise dafür, dass Hasina die Sicherheitskräfte direkt befohlen hatte, während der Proteste vom 15. Juli bis 5. August 2024 tödliche Gewalt anzuwenden, bei denen ein UN-Bericht schätzt, dass bis zu 1.400 Menschen getötet wurden. Tausende weitere wurden verletzt, was die blutigste Unruhe in Bangladesch seit dem Unabhängigkeitskrieg 1971 markierte.

Hasinas Partei, die Awami League, wurde von der Teilnahme an den bevorstehenden Parlamentswahlen ausgeschlossen, was Befürchtungen vor weiteren Unruhen schürt. Die Sicherheitskräfte blieben in Dhaka und anderen Städten in höchster Alarmbereitschaft, mit paramilitärischen Einsätzen rund um wichtige Regierungsstandorte. In den Tagen vor dem Urteil wurden mehrere grobe Bombenanschläge und Fahrzeugbrände gemeldet, jedoch gab es keine Opfer.

Hasina, 78, hat die Legitimität des Tribunals zurückgewiesen und es als politisch motiviertes Kängurugericht bezeichnet. Sie behauptete, ihr sei eine ordnungsgemäße Ankündigung zu Anhörungen und eine sinnvolle Verteidigung verweigert worden, und warnte, dass Millionen ihrer Anhänger die Wahlen aus Protest boykottieren könnten. Die Übergangsregierung unter der Führung des Nobelpreisträgers Muhammad Yunus hat zugesagt, trotz wachsender politischer Spannungen die Stabilität aufrechtzuerhalten.