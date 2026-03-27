Die 79. Filmfestspiele von Cannes verleihen Barbra Streisand die Ehrenpalme

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Es sind weniger als zwei Monate bis zum Beginn der 79. Filmfestspiele von Cannes, und wie wir bereits berichtet haben, wurde Peter Jackson, Regisseur von Der Herr der Ringe, mit der Ehrenpalme ausgezeichnet. Heute können wir bestätigen, dass auch die Schauspielerin Barbra Streisand diese Ehrenauszeichnung erhalten wird.

Konkret erhält die Schauspielerin diese Auszeichnung in Anerkennung ihrer Karriere und als weltbekannte Schauspielerin sowie als Regisseurin, Produzentin, Drehbuchautorin, Sängerin und Songwriterin.

"Mit Stolz und tiefer Demut fühle ich mich geehrt, mich der Gesellschaft ehemaliger Ehrenträger der Palme d'or anzuschließen, deren Arbeit mich seit langem inspiriert hat." sagte Barbra Streisand. "In diesen herausfordernden Zeiten haben Filme die Fähigkeit, unser Herz und unseren Geist für Geschichten zu öffnen, die unsere gemeinsame Menschlichkeit widerspiegeln, und für Perspektiven, die uns sowohl an unsere Zerbrechlichkeit als auch an unsere Widerstandsfähigkeit erinnern. Das Kino überschreitet Grenzen und Politik und bekräftigt die Kraft der Vorstellungskraft, eine mitfühlendere Welt zu formen."

Doch das ist nicht die einzige Nachricht, die wir über die Filmfestspiele von Cannes berichten können: Harry Lighton, Emma Branderhorst, Joecar Hanna, Saulé Bliuvaité, Mansi Maheshwari und Oliver McGoldrick sind die sechs neuen Regisseure, die zur 51. Ausgabe von La Résidence du Festival de Cannes willkommen geheißen wurden.

Vom 16. März bis 31. Juli 2026 werden sie in Paris ansässig sein, wo sie von einem personalisierten Drehbuchresidenzprogramm und einem gemeinsamen Programm von Treffen mit Fachleuten der Filmindustrie profitieren.

Welche Persönlichkeit aus der Filmwelt würdest du gerne mit der Ehrenpalme der Lore sehen? Und welchen jungen Regisseur würden Sie gerne bei La Résidence sehen?