HQ

Festival de Cannes 2026, oder Cannes 79., wenn man die nummerierte Ausgabe betrachtet, startet bereits seine Motoren für die Veranstaltung, die vom 12. bis 23. Mai in der französischen Stadt stattfinden wird. Die erste öffentliche Ankündigung der Organisatoren war die der Filmindustrie-Persönlichkeit, die bei der diesjährigen Ausgabe die Ehrengoldene Palme erhalten wird – und das ist niemand anderes als Peter Jackson.

Der neuseeländische Filmemacher veränderte die Branche mit der Art, wie er Der Herr der Ringe auf die große Leinwand brachte, und obwohl er auch an King Kong, District 9 und Der Hobbit beteiligt war, ist es der Meilenstein, den er in seiner Heimat erreichte, der von Cannes natürlich als Karrierehöhepunkt aufgegriffen wurde. mehr Sohn, wenn es fast 25 Jahre seit Die Gefährten sind:

"Am 13. Mai 2001 reichten 26 Minuten. Die ersten Bilder, die sich noch im Schnitt befinden, von Der Herr der Ringe wurden der Presse auf der 54. Ausgabe des Festivals als Weltpremiere präsentiert. Mit dieser mittlerweile legendären Trilogie leitete Peter Jackson einen der entscheidendsten Wendepunkte im zeitgenössischen Kino ein: eine neue Art, Bilder zu schaffen, Universen zu erschaffen und Geschichten zu erzählen."

Obwohl der Regisseur in letzter Zeit nicht so produktiv war, ist er auch an der Rückkehr des Tolkien-Franchise in die Kinos mit TLOTR: The Hunt for Gollum (derzeit für Dezember 2027 geplant) beteiligt und wird voraussichtlich auch an der Fortsetzung von Tim und Struppi von 2011 mitarbeiten, ein Projekt, das er mit Steven Spielberg und Andy Serkis aus Gollum gemeinsam hatte.

Jackson wird die Auszeichnung am ersten Tag entgegennehmen und den Staffelstab von Denzel Washington und Robert De Niro übernehmen, die im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurden. De Niro nutzte die Chance, um bei der Eröffnungsfeier gegen Donald Trumps Zölle zu protestieren.

"Jedes Jahr steigen während der 12 Tage der Veranstaltung mehr als 35.000 Fachleute und Festivalbesucher unter den Augen von Millionen Kinoliebhabern die 24 Stufen des "Palais" hinauf"

Wir von Gamereactor haben letztes Jahr ausführlich über Cannes 78 berichtet und planen, beim Festival de Cannes 2026 nachzuziehen – bleiben Sie also dran, wenn Sie Kinogänger und Liebhaber sind.