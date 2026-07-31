Die Fusion von Electronic Arts im Wert von 55 Milliarden Dollar soll voraussichtlich bereits nächste Woche abgeschlossen sein

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Zwar ist die Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft für satte 69 Milliarden Dollar nach wie vor die teuerste Übernahme, die die Videospielbranche je gesehen hat, doch dürfte diese bald etwas Konkurrenz bekommen, wenn ein Investorenkonsortium versucht, Electronic Arts von der Börse zu nehmen.

Der riesige Verlag, der größtenteils für seine Sportserie bekannt ist, befindet sich im Prozess, von einer Investmentgruppe übernommen zu werden, darunter der Saudi Arabian Public Investment Fund (PIF), Silver Lake und Jared Kushners Affinity Partners - und das alles für den satten Preis von 55 Milliarden Dollar.

Als die Übernahme bekannt gegeben wurde, fragten sich viele, ob Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden weltweit versuchen würden, den Prozess zu verzögern, wie es beim Activision-Blizzard-King-Deal der Fall war. Da es sich hier jedoch nicht um die Übernahme eines Gaming-Giganten durch einen anderen handelt, scheinen diese Behörden von der EA-Übernahme weniger beunruhigt zu sein. Aus diesem Grund wird erwartet, dass die Fusion nach einem recht reibungslosen Übernahmeprozess bereits nächste Woche abgeschlossen sein wird.

Ja, schon am 4. August wird angenommen, dass der riesige Deal abgeschlossen ist. Laut Variety wurde dies in einem am 30. Juli bei der SEC eingereichten Dokument enthüllt, in dem es heißt, dass "alle für den Abschluss der Fusion erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen", was bedeutet, dass "Electronic Arts derzeit davon ausgeht, dass die Fusion am oder um den Handelsschluss des 4. August 2026 abgeschlossen wird."

Es ist also davon auszugehen, dass EA innerhalb weniger Tage in den Besitz einer Reihe neuer Eigentümer übergehen wird. Wie sich dies auf das Unternehmen auswirken wird, bleibt abzuwarten, doch dieser Deal wird dadurch ermöglicht, dass EA eine enorme Kreditschuld auf sich nimmt, was wahrscheinlich bedeutet, dass irgendwann Kosteneinsparungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Kosten zu senken und die Einnahmen zu steigern, damit der Kredit zurückgezahlt werden kann. Wird die saudische Eigentümerschaft zudem die Art und Weise grundlegend verändern, wie EA-Spiele entwickelt und angeboten werden? Das wird sich erst mit der Zeit zeigen.