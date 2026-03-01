Die 10 atemberaubendsten Super-Nintendo-Cover

HQ

Das Super Nintendo Entertainment System, besser bekannt als SNES, hat sich so sehr verändert. Spiele entwickelten sich von relativ einfachen mit wenigen Pixeln auf einem Bildschirm zu etwas wirklich Spektakulärem. Die meisten großen Spieleserien von Nintendo bekamen fantastische Fortsetzungen, und obwohl ich neue Spiele nach anderen Kriterien als coolem Box-Artwork ausgewählt habe, fühlte sich eine Pappschachtel und ein Handbuch wie ein fantastischer Teil der Kindheit an.

Wir haben zuvor unsere Favoriten für PC aufgelistet und ebenso unsere Favoriten für Xbox. Jetzt ist es an der Reihe, unsere zehn Favoriten für das fantastische Super Nintendo aufzulisten. Es sollte außerdem erwähnt werden, dass SNES-Spiele in Pappkartons geliefert wurden, die mit der Zeit abgenutzt wurden, weshalb einige Spiele schwer in gutem Zustand oder sogar mit ausreichend hochauflösenden Bildern zu finden sein konnten. Deshalb muss ich manchmal mit amerikanischen Versionen "schummeln" oder ein Foto von einer (leicht abgenutzten) Kiste machen, die jemand gescannt hat. Du musst dich mit dem begnügen, was ich gefunden habe.

10. Die Legende von Zelda: Eine Verbindung zur Vergangenheit

Auf den ersten Blick mag das wie eine ziemlich langweilige Wahl erscheinen. Es mag auch wie eine Entscheidung wirken, die ich nur deshalb getroffen habe, weil ich Zelda liebe, da ich denke, dass dieser Teil eines der besten Spiele der Welt ist. Klar, das spielt eine Rolle. Trotzdem kann ich nicht anders, als dieses goldfarbene Gehäuse zu lieben, das nur mit dem Titel des Spiels und einem wirklich coolen Schild und Schwert verziert ist. Es ist wirklich ein Fall von "Lass den Titel für sich sprechen" in höchstem Maße, im Vertrauen darauf, dass er einen in den Bann zieht, alles geheimnisvoll hält und Erwartungen an etwas Episches schafft. Wenn ich diese Liste nur auf persönlichen Verbindungen zu etwas basieren hätte, wäre das definitiv weiter oben gelandet, aber das Wichtigste ist wirklich, dass es enthalten ist.

9. F-Zero

Was mir daran am meisten gefällt, ist das Logo des Spiels. Dann schaut man sich die Luftkissenfahrzeuge an, die große Stadt im Hintergrund, und langsam beginnt man, die stilistische Wahl zu erkennen. Es tendiert ein wenig zu etwas rein künstlerischem, ein bisschen wie ein Gemälde, sozusagen. Ohne die enorme Geschwindigkeit oder die eher rauen Pixelgrafiken des Spiels zu verraten, bekommt man dennoch das Gefühl eines futuristischen Rennspiels, das etwas ganz Besonderes verspricht.

8. Lemmings

Als ich anfing, diese Liste zusammenzustellen, wollte ich nicht nur die Spiele wählen, zu denen ich eine persönliche Verbindung habe. Allerdings habe ich Lemmings viel gespielt, aber ich würde es nicht als eines der Titel zählen, auf die ich zurückblicke. Wie bei vielen anderen Covern auf dieser Liste gefällt mir vor allem der Spieltitel, da er sehr verspielt gestaltet ist, ebenso wie all die niedlichen kleinen Lemmings, die herumklettern und herumspielen. Dann ist da noch das Bild selbst, was sehr aufschlussreich ist, denn die Lemmings scheinen in den Tod zu springen, wenn man ihnen nicht hilft. Es ist humorvoll und passend.

7. Mario Kart

Man kann sich jeden Charakter auf diesem Cover anschauen und sich freuen. Sie alle haben so viel Charakter, und wenn man einige der berühmtesten und einzigartigsten Charaktere der Spielewelt auf einem lebendigen Cover sammelt, fällt es schwer, nicht zu lächeln. Ich mag, wie sie Gegenstände wie Münzen, Bananenschalen und die Hülle, die Bowser trifft, hinzugefügt haben, und abgesehen von einem etwas unvorteilhaften Winkel auf Yoshi liebe ich die Gesichtsausdrücke der Charaktere. Hier steckt so viel Energie und Freude, und es ist definitiv ein Cover, das auf die Unterhaltung des Spiels hindeutet.

6. Donkey Kong Land

Das war knifflig. Ich finde die 3D-gerenderten Versionen von Donkey und Diddy nicht besonders attraktiv. Sie sehen aus wie Plastik. Aber gleichzeitig passt das sehr gut zum visuellen Design, das Rare später im Spiel nachgebildet hat. Ich mag auch Details wie die Schlange, die außerhalb der Box schlängelt, und die Tatsache, dass so viele Charaktere und die Umgebung enthalten sind. Ich kann wirklich verstehen, wie jemand dieses Cover in die Hand nehmen und fasziniert und neugierig sein kann, wie das Spiel sein könnte, und dann all den Erwartungen gerecht wird, die das Cover selbst erzeugt.

5. Mario-Farbe

Ich verstehe, dass sie aus Marketingsicht die Hand einbeziehen wollten, um zu zeigen, dass sie mit Maus und Mauspad geliefert wird. Das ist wirklich das Einzige, was mir an diesem Cover nicht gefällt. Aber Mario und seine Leinwand sind perfekt. Die Farben schaffen es, das Spiel zu vermitteln, ebenso wie die Musiknoten. Vor allem aber gelingt dem Cover eines: Die Kreativität des Spiels zu demonstrieren. Für diejenigen von uns, die saßen und malten, Musik machten und die verschiedenen angebotenen Werkzeuge nutzten, war Mario Paint in den 1990er Jahren etwas wirklich Fantastisches. Es war ein völlig anderes Spiel als alles, was wir hatten, etwas ohne Ziel (außer vielleicht, die eigene Arbeit zu beenden), aber etwas, das den Maler oder Musiker in einem hervorbrachte, selbst wenn es mit recht einfachen Werkzeugen geschah. Ich werde auch jedes Mal richtig glücklich, wenn ich dieses Cover anschaue.

4. Super Mario World 2: Yoshi's Island

Wie bei den meisten Covern auf dieser Liste weiß ich nicht wirklich, warum es mir gefällt. Nun, ich mag Yoshi, ich mag Baby Mario und ich mag das große blaue Monster. Ich mag, dass der Hintergrund ungefähr denselben visuellen Stil wie im Abenteuer selbst malt. Auch wenn nicht viel passiert, wirkt es trotzdem schnell und spannend. Es bietet denselben Charme, den Nintendo-Spiele oft haben, was an sich schon wichtig ist, wenn das Cover das Spiel ergänzen und erklären soll.

3. Geheimnis des Manas

Es gab Cover, auf die ich als Kind lange gestarrt habe. Das war einer davon. Die Figuren im Vordergrund. Der riesige Baum im Hintergrund. Es braucht nicht viel, um Magie zu erschaffen, wenn es richtig gemacht wird. Es ist ein Cover, das größtenteils ein Farbschema verwendet, und deshalb stechen sowohl der Titel als auch die Figuren so gut hervor. Dann ist da noch die Tatsache, dass der Baum und der Rest der Waldumgebung im Hintergrund unglaublich gut gemacht sind. Es ist ein Cover, das in vielerlei Hinsicht Fantasie und Träume einlädt – genau die Gefühle, die mit Secret of Mana verbunden sind.

2. Axelay

Die Auswahl an der Spitze der Rangliste ist schwierig. Ich könnte die Top drei je nach Stimmung wahrscheinlich ganz unterschiedlich einordnen, aber so visuell ansprechend dieses Shoot-'em-up-Spiel auch ist, das Cover ist genauso attraktiv. Der Titel schneidet direkt durch ein Raumschiff und ein Feuermonster. Die Komposition ist perfekt, die Details sind unglaublich, und es ist definitiv ein Cover, für das ich das Spiel kaufen würde. Wie bei fast allen anderen SNES-Abdeckungen hätte ich mir gewünscht, dass die gesamte Oberfläche genutzt wird. Stattdessen bekommen wir diese schwarzen Bereiche mit verschiedenen Logos und anderem Durcheinander. Aber wenn man sich nur auf das Bild selbst konzentriert, liebe ich es.

1. Super Castlevania IV

Egal welche Liste du machst, der erste Platz ist schwierig. So wie ich oben über das Cover geschrieben habe, hätten Secret of Mana, Axelay oder dieses hier sicherlich die Plätze tauschen können. Aber du musst dich entscheiden. Das Cover von Super Castlevania IV ist unglaublich cool. Es ist wieder eines dieser Cover, bei denen ich das Spiel allein durch einen Blick kaufen könnte. Vielleicht hätte der Titel etwas stilvoller sein können, aber das Bild selbst ist fast perfekt. Alle Monster und der gotische Stil sind so gut eingefangen. Besonders gefallen mir die doppelten Drachenköpfe und das Skelett, das über Simon steht, und ich mag auch, dass er farblich von dem ansonsten blau-grau getönten Cover heraussticht. Wenn ich heute so etwas gesehen hätte (und nichts über die Reihe wüsste), würde ich fast ein episches Open-World-Spiel erwarten. Einfach fantastisch.