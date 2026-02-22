Die 10 beeindruckendsten Xbox-Cover

HQ

Xbox war vielleicht nicht der Ausgangspunkt meiner Gaming-Karriere, aber es war definitiv die Konsole, die das Ganze wirklich in Schwung gebracht hat. Es sind 24 Jahre vergangen, seit Xbox hier in Europa veröffentlicht wurde, aber ich erinnere mich (fast) daran, als wäre es gestern gewesen. Als zwölfjähriger Junge war es ein fast euphorisches Erlebnis, eine Xbox zu Weihnachten zu bekommen. Wenn du dir ein "Nintendo Kid" vorstellst, aber eine etwas verwirrtere und zurückhaltendere Version, war ich das vor 24 Jahren. Ich hatte nicht nach einer Xbox gefragt. Ich wusste nicht einmal, was eine Xbox ist – aber ich war unglaublich glücklich. Danke, Mama und Papa!

Nun, ich habe genau wie Patrik meine Lieblingscover aufgelistet. Und denk daran – das sind sehr (lies: extrem) subjektive Meinungen, mit denen du höchstwahrscheinlich nicht einverstanden sein wirst. Aber das ist in Ordnung, denn dann kannst du deine eigenen Favoriten in den Kommentaren teilen. Genug geredet – Los geht's:

10. Gebiet 51

Ich habe schöne Erinnerungen an Area-51. Die meisten drehen sich tatsächlich um das Cover selbst. Ich erinnere mich, wie ich es aus einem Schnäppchenbehälter aufnahm und sofort von der zurückhaltenden und geheimnisvollen Verpackung angezogen wurde. Ich finde es schwierig, mich an bestimmte Erinnerungen an das Spiel selbst zu erinnern, da ich es viel zu beängstigend fand – deshalb reichte es mir, einfach ab und zu auf das Bild auf der Vorderseite des Xbox-Gehäuses zu schauen.

Werbung:

9. Star Wars: Republic Commando

Richtig – hier sind die Anekdoten über das Spiel selbst ähnlich wie im vorherigen Titel, aber nicht, weil es gruselig war und ich zu feige war, es zu wagen, es zu spielen. Diesmal war es einfach zu schwierig. Meine Geduld ist heute nicht besonders gut, aber damals, als ich Teenager war, war es unglaublich schlimmer. Meine Liebe zum Cover hat sich jedoch nicht verändert; Es war und bleibt eines meiner Favoriten.

8. XIII

Damals, als die Xbox sich häufig drehte, waren Gaming-Magazine auch ein natürlicher Teil des Alltags. Ich erinnere mich, wie ich über die "Comic-Grafiken" XIII sabberte, und es war selbstverständlich, dass ich dieses Spiel unbedingt im Regal haben musste. Als es einmal da war, habe ich es kaum noch gespielt – aber das Cover steht 23 Jahre später immer noch stark.

Werbung:

7. Need for Speed: Underground 2

Meine Freunde und ich haben lächerlich viel Need for Speed: Underground gespielt – sowohl den ersten als auch den zweiten Teil. Eine Zeit lang wollte die ganze Truppe Autos anpassen, wenn wir erwachsen waren, und natürlich wäre das genauso cool wie in den Underground-Spielen. Neonlichter unter dem Auto, Spinnerfelgen und groteske Spoiler-Kits mit passenden Flügeln. Das Cover des Spiels fängt das Gefühl perfekt ein, ist zeitlos und wirklich gut gestaltet.

6. Jet Set Radio Zukunft

Ich habe nie Jet Set Radio auf der Dreamcast gespielt. Soweit ich weiß, habe ich einen Dreamcast nur einmal "in Aktion" gesehen – aber das ist nebensächlich. Ich habe mir das Spiel von einem Freund ausgeliehen und war völlig begeistert davon. Es ist eines meiner absoluten Favoriten für die Xbox, daher hat das Cover natürlich auch einen besonderen Platz in meinem Herzen. Allerdings steht es nicht nur aus nostalgischen Gründen so weit oben auf meiner Liste, sondern vor allem, weil es tatsächlich sehr attraktiv ist.

5. Chroniken von Riddick: Flucht aus Butcher Bay

Ich habe Riddick nur gekauft, weil Gamereactor es bei seiner Veröffentlichung in den Himmel gelobt hat. Es sollte ein unglaublich gutes Spiel werden, und natürlich musste ich es selbst erleben. Ich war enttäuscht, als ich entdeckte, dass Schleichen ein Grundpfeiler des Spiels ist, besonders als mir klar wurde, dass ich der schlechteste Mensch der Welt darin bin, in Spielen herumzuschleichen. Das Cover ist jedoch auch heute noch unglaublich cool und deutet auf eine Zeit hin, in der die Leute Vin Diesel tatsächlich respektierten.

4. Die Simpsons: Fahrerflucht

Ich habe das etwas unglaublich schlechte Spiel The Simpsons: Wrestling ein paar Jahre zuvor auf der PlayStation oft gespielt. Damals war ich zu jung, um zu erkennen, dass das völliger Unsinn war, also freute ich mich wirklich auf ein neues Simpsons-Spiel. Glücklicherweise war der GTA-Klon Hit & Run ein Erfolg. Das Cover ist nahezu perfekt, mit Verspieltheit, Chaos und Klang, die zusammenpassen, ebenso wie ein gut geöltes Klavier in den Händen eines talentierten Pianisten.

3. Halo: Combat Evolved

Okay – Halo liegt tatsächlich mehr oder weniger aus nostalgischen Gründen auf dem dritten Platz. Es war das erste Spiel, das ich auf der Konsole gespielt habe, und es war ein echter Augenöffner. Ich wusste nicht, dass Videospiele so gut sein können. Es war eine einzigartige Erfahrung und etwas, wofür ich wirklich dankbar bin. Das Bild auf der Vorderseite der Hülle erinnert mich daran – und es macht mich glücklich. Es ist also nur natürlich, dass es hier oben ist, oder? Und es ist tatsächlich ein wirklich gelungenes Cover, auch ohne die große Portion Nostalgie.

2. FIFA-Straße

Ja, okay. Ich weiß, dass ich schummele und ein NTSC-Cover auf die Liste setze. Aber es ist meine Liste und du kannst nichts dagegen tun. Jetzt, wo das gesagt ist, möchte ich sagen, dass ich auf die Spieler neidisch bin, die dieses unglaubliche Cover bekommen haben, statt der viel langweiligeren PAL-Version. Ronaldinho war damals ein bekannter Name, und FIFA Street machte unglaublich viel Spaß. Aber wow, was für eine großartige Designentscheidung.

1. Fabel

Hier haben wir mein "Optimus Omnium" und das, was ihm den sehr ehrenvollen ersten Platz auf dieser Liste einbringt. Zuallererst möchte ich einer Person danken, deren Existenz dies möglich gemacht hat. Danke, Peter Molyneux, und danke, dass du eine Spielereihe erschaffen hast, die ich wirklich liebe und die in meinem Leben immer noch relevant ist. Und ein ebenso großes Dankeschön an dich, Jo Chen. Ohne dein unglaubliches Talent und Können wäre das Cover nie der Hit geworden, der es ist. Du hast einen perfekten Job gemacht, und dank dir landet Fable hier an erster Stelle und wird zum "Magnum Opus" der Liste.

Welches Xbox-Cover ist dein Favorit?