Die 10 beeindruckendsten Big-Box-PC-Cover

Ich benutze Personal Computer seit den 1990er Jahren und nicht nur solche, die für Windows entwickelt wurden. Im Laufe der Geschichte haben unzählige Entwickler Heimcomputer entwickelt, was sich in der untenstehenden Liste widerspiegelt. Darauf aufbauend habe ich mir Zeit genommen und mich hingesetzt, um meine Lieblings-Box-Art-Illustrationen für einige der großartigen Spiele zusammenzustellen, die speziell für Personal Computer entwickelt wurden.

10. SimCity 2000

SimCity dreht sich darum, die Städte deiner Träume zu bauen, und es gibt mehrere Iterationen der Serie, die alle gut sind. Besonders SimCity 2000 hatte ein verspieltes Cover, das meiner Meinung nach widerspiegelt, worum es in der Serie geht. Diese Titel enthielten ernsthafte Simulationen des Städtebaus, nahmen sich aber nicht immer ganz ernst, und es passt auch auf diese Liste, weil mir die Idee einer idyllischen Kleinstadt mit einem darüber schwebenden UFO gefällt.

SimCity 2000 wurde 1993 für MS-DOS veröffentlicht.

9. Simon der Zauberer

Ich habe dieses Spiel zwar nicht gespielt, aber mir gefiel das Cover der großen Verpackung, da es sich wie ein Spiel anfühlte, das ich allein durch den Blick auf das Cover hätte kaufen wollen. Das ist im Grunde das, was ich mir vorstelle, wenn ich an Titel wie Zork denke. Als ich in den 1990ern physische Spiele kaufte, waren die Cover wichtig, denn wenn man das bestaussehende Cover fand, konnte man auch das beste Spiel finden. Leider beurteilte diese wissenschaftliche Methode nur die Qualität des Covers und nicht das Spiel. Die Alternative war, das Internet über ein Modem zu nutzen oder jemanden zu finden, der den Titel getestet hatte, doch dieses Spiel wirkt dank seines Covers äußerst einladend.

Simon der Zauberer ist ein Point-and-Click-Abenteuer, das bereits 1993 erschien.

8. Diablo II

Diablo ist nicht nur eine fantastische Action-Rollenspielreihe, sondern auch der Titel, der die Grundlage für das gesamte Genre gelegt hat. Diablo II ist eine fantastische Fortsetzung, die auch ein phänomenales Cover auf seiner großen physischen Ausgabe hatte, wobei ich mag, wie dunkel und böse es aussieht. Es passt gut auf Platz acht dieser persönlichen Liste, und obwohl mir die restlichen Cover der Serie gefallen, sticht dieses auf eine gute Weise hervor.

Diablo II erschien erstmals im Jahr 2000.

7. Flugsimulator 98

Ich mag Flight Simulator, und sie haben alle ziemlich passende Cover, aber ich finde, die Ausgabe von 1997 hat die beste Illustration der Serie. Ich mag die niedrige Position der Sonne, die Startbahn und die Tatsache, dass das Flugzeug im Zentrum des Bildes steht. Allerdings konnten wir wahrscheinlich erst mit den letzten beiden Teilen der Serie etwas Ähnliches im Titel selbst fotografieren. Die Serie hat mich schon immer angesprochen, und ich finde, das Cover zeigt ganz klar, worum es dabei geht.

Flight Simulator 98 wurde 1997 gestartet.

6. Affeninsel II

Monkey Island ist eine ikonische Spieleserie mit einer großen Fangemeinde. Persönlich finde ich, dass das zweite Spiel das ansprechendste Cover hat, da es das Leben eines Piraten mit dem Bösewicht im Fokus ausstrahlt und die Wahl leicht dunklerer Farben gut geeignet ist. Auf dem Cover liegt ein leichter Star Wars: Das Imperium schlägt zurück. Es macht einen wirklich motiviert, diese Box in die Hand zu nehmen und den betreffenden Titel auszuprobieren, obwohl ich lieber mehrere andere vorherige Spiele auf der Liste spielen würde – es ist ein wirklich gut gemachtes Cover für ein wirklich gutes Adventure-Spiel.

Monkey Island 2 war bereits ab 1991 spielbar.

5. Macht und Magie

Might and Magic lässt sich durch das Cover der Verpackung des ersten Spiels der Reihe beschreiben. Es ähnelt einem illustrierten Buchcover, das Sie auf eine Reise mitnimmt. Viele Spielcover aus der Vergangenheit waren deutlich besser und interessanter als heute, aber das liegt auch daran, dass digitale Spiele kein Coverbild benötigen. Früher gab es weniger Chancen, dass jemand dein Produkt probierte, wenn man kein attraktives Cover im Spielregal hatte. Might and Magic verkörpert die Bedeutung eines spannenden Covers.

Das allererste Might and Magic-Spiel wurde 1986 für den Apple II veröffentlicht.

4. Rom: Totaler Krieg

Allein der Blick auf das Cover gibt dir eine Vorstellung davon, worum es bei dem Produkt geht. Mit Rome: Total War wagte Creative Assembly den Sprung in volles 3D und stellte die antike Welt auf eine Weise dar, die Anfang der 2000er Jahre beispiellos war. Nichts anderes konnte mit den gigantischen Schlachten, wunderschön gestalteten Truppenformationen und Städten des Genres mithalten. Ich liebe das Rot im Kontrast zur orangefarbenen Farbe, und der Legionär und die Legion auf dem Bild mit den Belagerungstürmen im Hintergrund illustrieren wunderbar, wofür du im Spiel selbst viel Zeit investieren wirst.

Rome: Total War ist einer der neueren Titel auf dieser Liste und wurde 2004 veröffentlicht.

3. Tiberianische Sonne

Command & Conquer hatte schon immer großartige Cover für seine Spiele, bei denen oft mit Schichten von Bildern gespielt wurde. Man erkennt das oft daran, dass man in die Brille schaut und die Spiegelung sieht, die symbolisiert, was die Figur oder du als General anschaust. Die Grundvision war, dass man als General das Schlachtfeld von seinem eigenen Computer aus steuern kann, und ich denke, Tiberian Sun fängt das am besten aller Spiele der Reihe ein. Obwohl meine Favoriten Generals und Red Alert 2 sind, ist es unmöglich, einen Titel mit einer besseren Darstellung des zentralen Konzepts der Serie zu finden. Außerdem hat es ein wirklich schönes Cover.

Tiberian Sun wurde 1999 veröffentlicht.

2. Zeitalter der Imperien

Es gibt noch attraktivere Kunst da draußen, aber Age of Empires stellt für mich Spielfreude dar, da ich mich schon immer für die Menschheit und ihre Geschichte interessiert habe. Das erste Spiel spielt von der Steinzeit bis zur Eisenzeit, was auf dem Bild selbst deutlich zu erkennen ist. Wenn ich Hopliten, römische Legionäre oder ägyptische Streitwagen sehe, interessiert mich das. Das Cover dieses Titels hebt alle Aspekte des Gameplays hervor, und aus diesem Grund finde ich, dass es in dieser Hinsicht besser ist als der zweite, dritte und vierte Teil. Selbst heute ist es mit einer langen Kampagne und einem unterhaltsamen Layout voll spielbar.

Age of Empires wurde 1997 gestartet und wurde zu einer großen Erfolgsgeschichte für Ensemble Studios.

1. Zivilisation

Ich habe lange darüber nachgedacht, welchen Titel ich hier wählen sollte. Fast alle hatten große Kisten mit schönen Einbändern, und die zweite mit ihrer grünen Figur oder die dritte mit dem berühmten Gemälde des Turms von Babel von Pieter Bruegel sind zwei hervorragende Beispiele. Schließlich entschied ich, dass der erste seinen Platz im Rampenlicht bekommen würde. Die meisten von euch, die diesen Text lesen, haben vielleicht die ersten beiden Titel der Reihe nicht gespielt, aber ich denke, dass der erste Teil zwar ein Prototyp für das Kommende war, aber ein fantastisches Cover hat. Mit einer einfachen Schriftart und einer Stadt in 2D über den Ruinen ihrer Geschichte veranschaulicht sie wunderbar, worum es dabei geht. Ich bin extrem begeistert von dieser Kunst und dem, was sie repräsentiert, besonders weil das erste Spiel heute zwar nicht mehr so spielbar ist, aber hier hat alles begonnen. Ich finde, die Illustration ist ein perfektes Beispiel dafür, wenn ein Bild eins mit dem Kunstwerk ist.

Civilization wurde 1991 gestartet und konnte auf einer Diskette abgespielt werden.

Was sind eure Favoriten auf dem PC? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.