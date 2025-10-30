Diablo und Persona geben im Sommer 2026 auch Konzerte in Großbritannien

HQ

Gestern berichteten wir über die Nachricht, dass Hades Thema eines der nächsten Videospielkonzerte sein wird, da die Show Hades: Ballads of the Underworld im Juni 2026 nach Großbritannien kommen wird, um den Soundtrack live von einem Orchester zu sehen. Dies wird nicht das einzige Spiel sein, das den ganzen Sommer über vorgestellt wird.

Fans können sich auch auf eine Diablo und eine Persona Themenshow im kommenden Sommer freuen, wobei Diablo als The Infernal Symphony bezeichnet wird und am 6. Juni im Royal Festival Hall stattfindet. Die Option von Persona wird als Persona Grooves betrachtet und konzentriert sich hauptsächlich auf Persona 3, 4 und 5, auch auf die Royal Festival Hall in der Stadt am 27. Juni.

Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Veranstaltungen, die von Bedeutung sein könnten, da am 13. Juni The Colors of Harmony stattfinden wird, der als "Hitoshi Sakimoto 40th Anniversary Celebration" angegeben wird und am Fairfield Halls stattfinden wird, weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Ebenso werden sich am 19. Juni Troy Baker und Austin Wintory um Fairfield Halls für einen Abend mit den beiden zusammentun. Weitere Details dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Da diese geplant sind, können Sie Tickets für jedes Konzert ergattern, indem Sie hier vorbeischauen.

