Das Konzert "The Hades: Ballads of the Underworld" kommt im Juni nach Großbritannien

Videospielkonzerte sind heutzutage keine Seltenheit mehr, daher ist es nicht gerade ein Schock zu hören, dass eines davon in Großbritannien debütiert.

Nachdem bereits die US-Tournee angekündigt wurde, wurde bestätigt, dass das Hades: Ballads of the Underworld -Konzert am 27. Juni 2026 in London im Royal Festival Hall in London stattfinden wird.Bei der Show wird Musik von Hades und Hades II live unter der Leitung von Austin Wintory aufgeführt, und mit besonderen Auftritten von Darren Korb und Ashley Barrett.

In der Beschreibung der Show heißt es: "Ballads of the Underworld ist eine musikalische Reise, die die stimmlichen Meisterwerke aus den Soundtracks der Hit-Titel von Supergiant Games, Hades und Hades II, ins Rampenlicht rückt. Die Musik zweier gottgleicher Schurken: gefühlvolle Klagelieder, Hymnen und verführerische Sirenengesänge, die Zagreus und Melinoë auf ihren gefährlichen Expeditionen immer wieder begleitet haben."

Tickets für die Show sind ab sofort auf der gamemusic.net-Website erhältlich, wobei Sie für jedes Ticket 57 £ zurückerhalten.

