Deutschland kommt nach knappem Sieg gegen Kanada im Davis Cup weiter

Der zweite Halbfinalist für den Davis Cup 2024 steht fest. Deutschland setzte sich im zweiten Viertelfinale mit 2:0 gegen Kanada durch. Anders als beim Sieg der Niederlande gegen Spanien war kein drittes Spiel nötig, aber das heißt nicht, dass es nicht einfach war.

Alexander Zverev, der in diesem Jahr nicht zum Team gehört, ließen sich die deutschen Fans nicht entgehen, nachdem Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff Gabriel Diallo und Denis Shapovalov besiegt hatten. Beide Siege fielen allerdings knapp aus: Altmaier ging im ersten Satz in den Tiebreak: 7:6(5), 6:4. Erster Sieg für Altmaier, der erst spät in die deutsche Mannschaft eingestiegen ist.

Im dritten Satz schlug Struff dann noch einmal in einem sehr engen Tiebreak zurück: Den ersten Satz gewann er mit 4:6, den zweiten verlor er aber mit 5:7. Kanada war schon sehr nah dran, die Playoffs ins dritte Spiel zu bringen, aber ein 7:6(5) im dritten Satz verhinderte die Notwendigkeit, und alle Augen richteten sich auf das Finale des Billie Jean King Cup zwischen Italien und der Slowakei, das zeitgleich mit dem Ende des Davis-Cup-Spiels am Mittwoch ausgetragen wurde.