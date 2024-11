Der Finalist des Billie Jean King Cup steht nach dem Überraschungssieg der Slowakei bereits fest

HQ

Málaga ist diese Woche die Tennishauptstadt der Welt. Am Dienstag begannen die Davis-Cup-Finals, am vergangenen Wochenende die Billie-Jean-King-Finals: die wichtigsten internationalen Mannschaftswettbewerbe in der Welt des Tennis.

Das Halbfinale von Billie Jean King ist bereits entschieden. Italien gewann mit 2:1 gegen Polen, und die Slowakei, die große Überraschung des Turniers, hat gerade Großbritannien besiegt, ebenfalls mit 2:1. Die slowakische Mannschaft kam nach einer Niederlage gegen Emma Raducano zurück, die Viktoria Hruncakova gewann.

Aber Billie Jean King Spiele werden aus einem Best-of-Three-Spiel gespielt. Und das zweite Spiel gewann Rebecca Sramkova gegen Katie Boulter, ebenfalls ein beeindruckendes Comeback (2-6, 6-4, 6-4).

Im dritten und letzten Spiel wurde alles entschieden, ein Doppelspiel, das Hruncakova und Tereza Mihalikova locker mit 6:2, 6:2 gewannen.

Großbritannien hoffte, sein erstes Halbfinale beim Billie Jean King Cup zu erreichen, und das erste seit mehr als vierzig Jahren. Doch die Slowakei setzte sich durch und zog zum zweiten Mal überhaupt ins Finale ein. Das erste war 2002, und am Ende gewannen sie in diesem Jahr.

Italien und die Slowakei treffen dann am Mittwoch, 20. November, um 17:00 Uhr MEZ (mitteleuropäische Zeit, 16:00 Uhr britischer Zeit) aufeinander.