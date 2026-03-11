HQ

Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind die ersten seit 2014, bei denen Russland unter eigener Flagge (und nicht als neutrale Athleten) teilnimmt, nach Sperren wegen der Invasion in der Ukraine und zuvor wegen eines Dopingskandals. Ihre Teilnahme (sechs russische Athleten und auch vier aus Belarus) wurde von der Ukraine und anderen Ländern, die die Eröffnungszeremonie am vergangenen Freitag boykottierten, heftig protestiert.

Nach sechs Tagen hat Russland drei Gold- und zwei Bronzemedaillen gewonnen. Eine der Goldmedaillen war im Langlauf-Sprint der Frauen Classic Vision Impaired, gewonnen von Anastasiia Bagiian und ihrem Guide Sergei Siniakin am Dienstag. Als die russische Hymne zu spielen begann, wandten sich die deutsche Skifahrerin Linn Kazmaier und ihr Führer Florian Baumann den Russen zu.

Im Gespräch mit Bild, wie von der BBC berichtet, erklärte Kazmaier, dass sie zeigen wollten, dass sie Russland nicht unterstützen, auch wenn sie nichts gegen die Skifahrer hätten. "Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, ob sie das System in Russland vielleicht genauso wenig unterstützen wie wir. Vielleicht sind sie wirklich nette Menschen, mit denen wir befreundet sein könnten. Dass sie so völlig von der Politik überschattet wird, ist einfach eine völlige Schande. Deshalb haben wir beschlossen, unsere Hüte aufzulassen und uns nicht zur Flagge zu wenden, weil wir sie nicht unterstützen."

Auch die Ukraine nimmt an den Spielen teil und hat bisher 3 Goldmedaillen, 2 Silber und 5 Bronzemedaillen gewonnen. Einer ihrer Medaillengewinner sagte , er trainiere seit sechs Monaten mit ChatGPT.