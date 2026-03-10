Ukrainischer Biathlet gewinnt Silbermedaille nach sechs Monaten Training mit ChatGPT

HQ

Die Ukraine belegt den zweiten Platz in der Medaillentabelle der Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina mit zehn Medaillen, darunter drei Goldmedaillen. Eine der Silbermedaillen wurde von Maksym Murashkovskyi gewonnen, einem sehbehinderten Biathleten, der offenbarte, dass er in den letzten sechs Monaten mit ChatGPT trainiert hat.

"Es war nicht nur Taktik. Das war die Hälfte meines Trainingsplans, meiner Motivation usw. Es war also ein riesiges Volumen meiner gesamten Ausbildung. Ich habe es als Psychologe, Trainer und manchmal auch als Arzt genutzt", sagte der 25-jährige Biathlet, der sich seit vielen Jahren auf dieses Rennen vorbereitet. Er beschrieb sein Training mit der KI als "revolutionäre" Technologie, die das "klassische" Training durch Menschen ersetzte (laut The Guardian).

Murashkovskyi, der bei der Disziplin, die Langlauf mit Zielschießen verbindet, keinen einzigen Schuss verfehlte, sagte, dass er glaubt, dass KI einen Teil der Arbeit von Menschen im Training ersetzen könnte, und er glaubt voll und ganz an die Technologie. Er räumte ein, dass KI auch für militärische Zwecke eingesetzt wurde, aber "es ist wie bei Chemie oder Biologie, jemand kann sie für etwas Gutes nutzen, jemand kann sie für etwas Schlechtes einsetzen. Ich nutze es zum Lernen, für Sprachen, für einige meiner Projekte, in Chemie, Biologie und Sport."