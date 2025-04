Emma Mackey wurde für die Rolle der Weißen Hexe in der Netflix-Serie "Die Chroniken von Narnia" gecastet

Die Netflix-Serie "Die Chroniken von Narnia" hat ihre Weiße Hexe unter Dach und Fach gebracht: Barbie- und Sexualaufklärungsstar Emma Mackey wurde für die Rolle gecastet.

Diese Nachricht kommt von The Hollywood Reporter, der auch feststellte, dass es viele Gerüchte um die Besetzung der Weißen Hexe gibt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt glaubte man, dass Charli XCX für die Rolle in Frage käme, aber anscheinend lief es am Ende auf Mackey und Margaret Qualley von The Substance hinaus.

Aktuelle Gerüchte um Greta Gerwigs Narnia-Film deuten darauf hin, dass es sich um eine Adaption von Der Neffe des Zauberers handelt, das sechste Buch der Reihe und ein Prequel zu Der Löwe, die Hexe und der Kleiderschrank.

Netflix hat sich noch nicht zu Mackeys Casting geäußert. Der Film "Die Chroniken von Narnia" soll Ende 2026 in die Kinos kommen.