Der Vater von Lamine Yamal hält es für einen "moralischen Schaden", dass sein Sohn den Ballon d'Or nicht gewonnen hat: "Hier ist etwas Seltsames passiert"

Mounir Nasraoui nahm es nicht gut auf, dass sein Sohn den Ballon d'Or gegen Ousmane Dembélé verlor. Die meisten Leute hatten erwartet, dass die Auszeichnung zwischen den beiden entschieden würde, und das war es auch, aber es war der 28-jährige französische Stürmer von Paris Saint-Germain, der den Preis gewann. Lamine gewann zum zweiten Mal in Folge die Kopa Trophy als bester Spieler unter 21 Jahren.

Im Gespräch mit der spanischen TV-Show "El Chiringuito" sagte Nasraoui, der zusammen mit anderen Spielern und Mitarbeitern des FC Barcelona, darunter auch der Präsident des Klubs, nach Paris gereist war, dass "es kein Raubüberfall war"... sondern einen "moralischen Schaden".

"Es ist das Größte... Ich werde nicht sagen, dass es sich um Diebstahl handelt, sondern um moralischen Schaden für einen Menschen", sagte er in der TV-Show (via AS). "Lamine Yamal ist mit Abstand der beste Spieler der Welt. Nicht nur, weil er mein Sohn ist, ist er der beste Spieler der Welt", fügte er hinzu und brachte sogar die Verschwörungstheorien wieder ins Spiel. "Wir müssen sagen, dass hier etwas Seltsames passiert ist."

Nasraoui, der unter dem Namen Hustle_Hard_304 (1,2 Millionen Follower auf Instagram) auch ein großer Social-Media-Influencer ist, glaubt, dass er nächstes Jahr gewinnen wird.