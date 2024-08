Szenen aus The Last of Us Staffel 2 im Trailer

HQ

Das erste Filmmaterial, das wir von The Last of Us sahen, war am Ende eines Trailers, der einige der Serien enthüllte, die 2022 und 2023 auf HBO Max erscheinen sollten, daher ist es ziemlich passend, dass die zweite Staffel der rekordverdächtigen Serie den gleichen Weg einschlägt.

Warner Bros. hat uns einen Trailer gegeben, der eine Handvoll mit Spannung erwarteter Serien hervorhebt, die diesen Herbst und Anfang 2025 zu Max kommen, und er zeigt uns unsere ersten Einblicke in The Last of Us Staffel 2. Es ist nicht viel, aber selbst diese paar Sekunden bestätigen, dass wir nicht nur Sachen aus The Last of Us: Part II sehen werden, denn die zweite Staffel wird in die Fußstapfen der ersten treten, indem sie uns in neue Gebiete führt und uns mehr Zeit mit bestimmten Charakteren verbringen lässt, als es das Spiel tut.