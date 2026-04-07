Der Top-US-Stürmer Patrick Agyemang fiel nach einer Verletzung im Derby-Spiel für die Weltmeisterschaft aus.

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Der 25-jährige Stürmer Patrick Agyemang aus den USA ist nach einer Achillessehneverletzung von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen. Sein Verein Derby County aus der Championship, Englands zweithöchster Liga, bestätigte dies am Dienstag.

Agyemang wurde am Montag auf einer Trage aus dem Spiel getragen, das mit einem 2:0-Sieg gegen Stoke City endete. Die Verletzung wurde heute bestätigt. "Der Club wird Patrick während seiner gesamten Genesung die höchste medizinische Versorgung und Rehabilitation bieten. Infolge dieser Verletzung wird Patrick leider die FIFA-Weltmeisterschaft in diesem Sommer verpassen. In diesem Stadium wäre es falsch, einen Zeitrahmen für seine Genesung festzulegen."

Agyemang hat seit seinem Debüt im letzten Jahr in 14 Einsätzen für sein Land sechs Tore erzielt, darunter eines im Freundschaftsspiel letzten Monat. Beide Spiele endeten mit vernichtenden Niederlagen gegen Belgien (5:2) und Portugal (2:0), was ein düsteres Bild für das US-Fußballteam unter der Leitung von Mauricio Pochettino zeichnete, der bis zum 30. Mai Zeit hat, einen WM-Kader für ein Spiel gegen Paraguay, Australien und die Türkei in Gruppe D zu bestimmen.

Letztes Jahr ernannte ESPN Agyemang als drittbesten Mittelstürmer in den Vereinigten Staaten, hinter Folarin Balogun und Ricardo Pepi. Agyemang wechselte von Charlotte FC und ist nun mit zehn Toren der beste Torschütze von Derby County, während das Team auf Platz acht der Championship steht.