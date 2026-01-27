Der Titel für den dritten Teil von Final Fantasy VII: Remake steht nun fest

HQ

Vor etwa einem Monat sagten Final Fantasy VII: Remake Schöpfer Naoki Hamaguchi (Regisseur) und Tetsuya Nomura (Kreativdirektor) in einem Interview, dass sie alle Titelvorschläge auf zwei Optionen für den dritten Teil der Remake-Serie eingegrenzt hätten.

Nun berichtet Bluesky-Nutzer Genki, dass das Duo endlich einen Namen für das Spiel gefunden hat. Über Gamespot können wir lesen:

"Ich erinnere mich an ein Interview, das ich bei der Paris Games Week geführt habe, in dem es darum ging, wie wir es auf zwei [Namen] eingegrenzt hatten. Es lag an Herrn Nomura zu entscheiden, was es ist. Und ja, nachdem er von der Pariser Spielwoche zurückgekehrt war, hat er sich für einen entschieden, also kann ich sagen, dass der Titel gesperrt ist."

Der erste Teil hieß zunächst Remake, bevor er im Zusammenhang mit der aktualisierten PlayStation-5-Version das Suffix Intergrade erhielt (die kürzlich auch für Switch 2 und Xbox Series S/X erschienen ist – für die man sie derzeit mit erheblichem Rabatt kaufen kann), und die Fortsetzung heißt, wie wir wissen, Rebirth. Wir können nur spekulieren, wie das dritte Spiel heißen wird, aber zumindest ist es schön, greifbare Anzeichen zu sehen, dass das Projekt voranschreitet.