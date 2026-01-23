Final Fantasy VII: Remake Intergrade startet mit einem Überraschungsrabatt auf Switch 2 und Xbox

HQ

Gestern wurde Final Fantasy VII: Remake Intergrade endlich sowohl für Switch 2 als auch für Xbox Series S/X in einer wirklich schönen Edition veröffentlicht, die durchweg gute Bewertungen erhalten hat, nicht zuletzt von uns hier bei Gamereactor. Falls Sie noch keine Gelegenheit hatten, es zu bekommen, haben wir einen netten kleinen Tipp für Sie.

Square Enix hat sowohl im eShop als auch im Xbox Store ein Sonderangebot für Final Fantasy VII: Remake Intergrade, wo es für eine Woche £39,99/€49,99 für die Standard Edition und £54,99/€69,99 für die Digital Deluxe Edition kostet. Das Angebot läuft am 31. Januar ab, also beeil dich, wenn du bei diesem absolut meisterhaften Rollenspiel eine ordentliche Summe sparen willst.