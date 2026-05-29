Der Titel des Sonic-Mitbegründers von Bill Hatcher war so vulgär, dass Sega das Spiel nicht hätte veröffentlichen können

Wir haben uns kaum von der Charakterermordung von Sonic-Mitbegründer Yuji Naka durch den ehemaligen Sega-Boss Mike Fischer erholt, bei der er unter anderem in einem Interview mit Sega-16 als "einfach ein schrecklicher Mensch" bezeichnet wurde. Aber Fischer war damit noch nicht fertig; Er hatte spezifischere Beschwerden im Ärmel und enthüllte ein Gespräch über den Titel dessen, was Billy Hatcher and the Giant Egg werden sollte.

Naka schlug Giant Eggs vor, aber das kam im US-Büro nicht gut an, so Fischer, der sagt, dass "ein großes Ei in den USA zu legen einfach ein Scheitern bedeutet." Deshalb war ein anderer Name nötig; Sega of America schlug zunächst Billy Hatcher vor, aber das gefiel Naka nicht, der stattdessen eine bemerkenswerte Alternative hatte:

"Einer aus meinem Team sagte: 'Nun, nennen wir es Billy Hatcher', weil es ein Schlüpfspiel mit einem süßen Charakter ist. Die Hauptfigur ist der Junge, nicht das Ei. Natürlich hasste Naka-san es. Wir nannten es Billy Hatcher and the Giant Egg, was er immer noch hasste. Wir haben irgendwann – ich verspreche dir, ich erfinde diese Geschichte nicht; Ich habe zwei Zeugen! Einmal besuchte er die USA. Manchmal übersetzte ich, manchmal andere Leute übersetzten. Er sagt: 'Nun, ich kenne einen anderen Namen für den Jungen im Hahnanzug. Ein anderer Name für Hahn ist Schwanz. Können wir das Spiel auf Englisch Giant Cock nennen?' "

Wir bezweifeln, dass das Spiel überhaupt veröffentlicht worden wäre, wenn Naka seinen Willen bekommen hätte, und es wäre automatisch nur für Erwachsene zugelassen worden. Am Ende musste Naka offenbar nachgeben, und sein Riesenschwanz war nicht attraktiv, sodass der letzte Titel des Spiels Billy Hatcher and the Giant Egg wurde.