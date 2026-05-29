Ehemaliger Sega-Boss: "Der Sonic-Mitbegründer ist die unglücklichste Person, mit der ich je gearbeitet habe"

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Yuji Naka ist vor allem als einer der Hauptschöpfer hinter der Figur Sonic the Hedgehog sowie als Gründer und erster Leiter des Sega-Studios Sonic Team bekannt. Die eigentliche Entstehung des Charakterdesigns wird jedoch meist Naoto Ohshima zugeschrieben, und in den letzten Jahren ist Naka vor allem für fragwürdige Geschäftsgeschäfte bekannt, die ihn beinahe ins Gefängnis gebracht hätten (obwohl er letztlich eine vierjährige Bewährungsstrafe erhielt, die er weiterhin verbüßt).

Ein ehemaliger Sega-Boss, Mike Fischer, hat in einem Interview mit Sega-16 kommentiert, wie es war, mit Naka zu arbeiten, und er liefert sofort scharfe Kritik, wobei er den Sonic-Schöpfer wie folgt zusammenfasst:

"Er ist buchsbuchstäblich der unglücklichste Mensch, mit dem ich je in Spielen oder sonst irgendetwas in meinem Leben gearbeitet habe, einfach ein schrecklicher Mensch, und du kannst mich darauf zitieren. Wie Sie wissen, ist er jetzt auch ein verurteilter Straftäter."

Fischer arbeitete viele Jahre bei Sega in zwei Phasen und gilt unter anderem als Architekt hinter dem Stealth-Start des Sega Saturn, was oft als katastrophaler Fehler angesehen wird. Er verließ die Serie 1997, kehrte aber 2001 nach dem Ende der Dreamcast zurück. Er behauptet, aus erster Hand miterlebt zu haben, wie Yuji versuchte, die Arbeit anderer für sich zu schreiben und die Spielgeschichte neu zu schreiben:

"Ich war bei der Geburt von Sonic the Hedgehog dabei, und als das Memo herauskam, sagten sie zu jedem Angestellten: 'Wir wollen den neuen Mario-Killer-Maskottchen-Charakter entwickeln. Wir wollen, dass jeder eine Idee hat.' Ich habe gesehen, wie sie die Gewinner ausgewählt haben. Ich habe zugesehen, wie Yuji Naka sich dafür die Anerkennung gestohlen hat."

Er gibt im Interview ein konkretes Beispiel dafür, wie er glaubt, dass Naka in seiner Karriere Abkürzungen gemacht hat und der Meinung ist, dass Ohshima und möglicherweise auch andere mehr Anerkennung für Sonic the Hedgehog hätten bekommen sollen:

"Ich sah [Naka] einmal auf die Bühne steigen und eine Auszeichnung für sein Lebenswerk für die Erschaffung von Sonic the Hedgehog erhalten. Ich habe gesehen, wie er ein Interview gab, in dem er darüber sprach, warum er beschlossen hat, Sonic Blue zu machen, und wie du weißt, war er für nichts davon verantwortlich. Das war alles [Naoto] Ohshima, und Ohshima-san ist einer der wunderbarsten, gutherzigsten Menschen, die man je treffen wird.

Der einzige Grund, warum ich zugestimmt habe, mit dem Typen zu sprechen, der Console Wars geschrieben hat, war, dass ich die Dinge klarstellen wollte, und ich bin wirklich stolz, dass es jetzt auf der Platte steht... Er war einfach so bösartig darin, die Geschichte umzuschreiben. Du weißt, dass Ohshima-san an Blinx the Cat gearbeitet hat. Als wir das Xbox-One-Debüt hatten, war er dabei, und Naka-san wurde eingeladen und weigerte sich, in derselben Reihe wie Ohshima-san zu sitzen, weil er Ohshima-san beschuldigte, seinen Kredit stehlen zu wollen."

Nächstes Jahr wird Naka wieder ein freier Mann sein. Sein neuestes Spiel war das von der Kritik kritisierte Balan Wonderworld von 2021, an dem auch Ohshima beteiligt war. Allerdings endete es mit einem großen Zerwürfnis, und Naka wurde sechs Monate vor Fertigstellung von Square Enix entlassen. Ob Naka jemals in die Spielebranche zurückkehren wird, bleibt unklar.