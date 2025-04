Der Teaser von Love, Death & Robots zeigt, dass Staffel 4 im Mai verrückt wird

Fast ein Jahr ist vergangen, seit Ben hoffte, dass eine vierte Staffel von Love, Death & Robots eher früher als später erscheinen würde, als ein VFX-Künstler die bevorstehenden Neuigkeiten anzudeuten schien. Die schlechte Nachricht ist, dass wir seitdem kaum noch etwas gehört haben. Das Gute ist, dass wir endlich einen Blick auf das haben, was uns erwartet, und einen Premierentermin.

Netflix hat uns einen Teaser-Trailer für Love, Death & Robots Staffel 4 gegeben, der enthüllt, dass die Serie am 15. Mai zurückkehren wird. Der Teaser bestätigt auch, dass wir uns beim vierten Mal auf eine Vielzahl von seltsamen Dingen gefasst machen werden. Ein anthropomorpher Dildo in Knetmasse, ein Rockkonzert aus Puppen, riesige, schreckliche Babys, eine Alien-Invasion in Miniaturform und Dinosaurier sind nur einige der Dinge, die wir in den zehn Kurzfilmen sehen werden, wenn sie in fünf Wochen auf Netflix debütieren.