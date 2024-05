VFX-Künstler teasert die Ankunft der neuen Staffel von Love, Death & Robots an

Netflix hat nach dem Ende von Staffel 3 von Love, Death & Robots nicht lange gewartet, bevor es bestätigte, dass in Zukunft eine vierte Staffel der Serie erscheinen würde, aber das genaue Datum dieser Ankunft wurde nie bestätigt oder erwähnt. Es sieht jedoch so aus, als ob es eher früher als später hier sein könnte.

Der Visual-Effects-Künstler Ricardo Alves, der auch an Star Wars: Rogue One, Ready Player One, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Spaceman und Love, Death & Robots gearbeitet hat, hat sich zu X geäußert, um etwas zu posten, das wie ein Teaser der vierten Staffel aussieht.

Netflix hat noch keine offizielle Ankündigung über die Serie gemacht, also könnte dies nur Alves sein, der ein wenig voreilig ist, aber da Love, Death & Robots aus kurzen, unzusammenhängenden Anthologie-Episoden von einer Vielzahl von Schöpfern besteht, wäre es keine unvernünftige Situation, wenn die neue Staffel früher als erwartet erscheinen würde.