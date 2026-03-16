Der tatsächliche Preis von WWE 2K26 beträgt £549/€630, wenn du den verrückten Grind vermeiden willst

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WWE 2K26 ist das beste Spiel der Serie seit Jahren, mit vielen Spielmodi, Inhalten und flüssigem Gameplay. Man würde denken, die Fans wären zufrieden, aber wenn man sich die sozialen Medien und die Kommentarbereiche ansieht, ist das nicht wirklich der Fall. Ein großer Kritikpunkt ist, dass sich das diesjährige Spiel geldgieriger anfühlt als je zuvor.

Angesichts der Tatsache, dass 2K-Titel oft dafür kritisiert werden, genauso sehr Läden wie Spiele zu sein, könnte man meinen, es gäbe diesmal etwas ganz Besonderes. Der YouTube-Kanal RPGGameplay hat nun eine Analyse des Problems gemacht und gezeigt, wie Dinge, die früher kostenlos freischaltbar waren, jetzt hinter Bezahlschranken sitzen und wie ein unvernünftig teurer Ringside Pass voller völlig sinnloser Gegenstände ist, die einen massiven Grind erfordern.

Für diejenigen, die einfach nicht die Zeit oder Lust haben, alles freizuschalten, gibt es die Möglichkeit, für alles zu bezahlen. Es wurde bestätigt, dass es sechs Staffeln im Spiel geben wird, und eine schnelle Berechnung zeigt, dass der Kauf des Spiels mit allen freigeschalteten Inhalten 1.020 kanadische Dollar kosten wird (entspricht £549/€630).

Teuer, und wenn man bedenkt, dass das Spiel dann in fast genau einem Jahr durch ein neues ersetzt wird, stellt sich die Frage, ob das überhaupt vernünftig ist? Wir wissen, dass 2K seine alten Spiele sehr schnell einstellt, daher besteht die Gefahr, dass diese ziemlich hohe Summe innerhalb weniger Jahre weder ganz noch teilweise nutzbar sein wird.

Was haltet ihr von dem Setup, bei dem man Battle Passes kauft, die dann so viel Grinding erfordern, dass man fast bezahlen muss, um die bereits gekauften Gegenstände zu bekommen?