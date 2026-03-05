HQ

Es ist schon eine Weile her, seit das Debakel, das als WWE 2K20 bekannt ist, stattgefunden hat. Es ist vielleicht eines der schlechtesten Spiele, die ich je gespielt habe, aber 2K hat nicht aufgegeben. Stattdessen legten sie ein Jahr Pause ein, und die Serie hat sich nun bemerkenswert erholt. Natürlich gibt es ein paar kleinere grafische Probleme, die es seit Anbeginn der Zeit gibt, aber insgesamt nähert es sich inzwischen einem der besten Spiele des Genres.

Das diesjährige Cover-Junge.

Das Beste daran ist, dass das Spiel jetzt voller Inhalte ist. Links und rechts gibt es Spielmodi und eine Sammlung von über 400 Wrestlern, wobei viele davon verschiedene Versionen derselben Person und/oder fiktiver Charaktere aus dem Karrieremodus des Spiels sind. Aber wenn man bedenkt, dass wir früher begeistert waren, in den alten WCW-Spielen zwischen zehn oder zwölf wählen zu können, ist es albern, sich zu beschweren.

Der diesjährige Coverboy ist CM Punk, der vor ein paar Jahren nach einer bunten Zeit bei AEW zur WWE zurückgekehrt ist. Er ist auch derjenige, dem wir im diesjährigen Showcase-Modus folgen dürfen, der seine Karriere begleitet. Wir haben zuvor John Cena, Rey Mysterio und letztes Jahr Bloodline Dynasty gesehen. Diesmal haben sie einige der bisherigen Konzepte gemischt, denn wir können nicht nur echte Matches aus seiner Karriere spielen, wie Klassiker gegen JBL, Undertaker und Randy Orton, sondern auch Traummatches gegen seine Idole, sei es Stone Cold Steve Austin oder Eddie Guerrero. Außerdem erleben wir einige "Was wäre wenn"-Szenarien wie "Was wäre passiert, wenn er WWE 2014 nicht verlassen hätte?" Dies ist der Spielmodus für alle, die nostalgisch sein und Dinge spielen möchten, die sie selbst gesehen haben, und 2K hat all das in den letzten Jahren gut umgesetzt. Neu für dieses Jahr ist die Möglichkeit, alle Belohnungen aus dem Spielmodus freizuschalten, ohne sich alle Hintergrundgeschichten und Ähnliches anschauen zu müssen. Stattdessen kannst du einen Gauntlet als CM Punk oder AJ Lee gegen 20 Gegner spielen, einer nach dem anderen. Wenn du Erfolg hast, schaltest du alle Belohnungen frei.

Werbung:

Was finden wir also unter den anderen sieben Spielmodi? Nichts wirklich Neues, nur alte Spielmodi, die neues Material bekommen haben. Der klassischste und meist am wenigsten Beliebtheit in Sportspielen ist das, was WWE 2K Universe Mode nennt. Es ist ein Sandbox-Modus, ähnlich wie Franchise in anderen Sportspielen, in dem man Gott spielen kann. Man entscheidet über die Shows, wer Champion wird, wer gegen wen in Matches antritt und so weiter. Neu für dieses Jahr ist, dass der WWE Draft jetzt enthalten ist, was angeblich von den Fans gewünscht wurde. Es ist genau so, wie es klingt; Während des Drafts kannst du einen der Wrestler der anderen Shows stehlen, und sie können dasselbe mit dir tun. Außerdem gab es ein Update dazu, wie der Gewinner von Money in the Bank seinen Vertrag einlösen kann. Anstatt einen Titel vor Beginn der Show festgelegt zu haben, ist es jetzt möglich, ihn während einer Show gegen einen beliebigen Titel einzulösen. Wie du auf dem untenstehenden Bild sehen kannst, ist es auch möglich, die Verträge während eines laufenden Matches oder nach dessen Ende einzulösen, um davon zu profitieren, dass der Champion wahrscheinlich völlig erschöpft ist.

Neue Möglichkeiten für Money in the Bank wurden eingeführt.

Der zweite Spielmodus, der in dieselbe Kategorie fällt, ist der GM-Modus. Wie im Universe-Modus bist du für deine Show verantwortlich, aber hier bist du kein Gott mehr. Hier trittst du gegen bis zu drei weitere Spieler an, die entweder real oder KI sein können, wobei das Ziel ist, die bestmöglichen Shows zu buchen. Wie zuvor bucht man vier Matches pro Woche, wobei das Ziel ist, die perfekte Mischung zu finden, wer gegen wen antritt und in welcher Art von Match. Um mehr Abwechslung zu bieten, wurden nun viele neue Match-Typen hinzugefügt, bei denen es auch möglich ist, Intergender-Matches zu buchen, also Männer gegen Frauen. Eine große Verbesserung ist, dass es jetzt möglich ist, einen Wrestler doppelt zu buchen, sodass er sowohl eine Promo machen als auch ein Match haben kann – etwas, das vorher nicht möglich war, da man sich entscheiden musste.

Werbung:

Etwas, das mir letztes Jahr nicht besonders gefallen hat, war der neue Modus, The Island. Es war im Grunde das Äquivalent von WWE 2K zu dem, was NBA 2K viele Jahre mit The City (und ähnlichen Namen) hatte. Das heißt, ein Online-Hub mit verschiedenen Läden, in denen man kosmetische Artikel für echtes Geld kaufen kann, und Möglichkeiten, online gegen andere mit einer kleinen Offline-Geschichte zu spielen. Auch dieses Jahr ist es wieder da, mit dem großen Unterschied, dass du dich jetzt für eines von drei "Teams" entscheiden musst. CM Punks Order of Anarchy, Rhea Ripleys Order of Shadows oder Cody Rhodes' Order of Tradition. Das dient wirklich dazu, alle Spieler in Teams zu teilen, die gegeneinander antreten – etwas, das WWE 2K schon lange hat. Jede "Ordnung" hat unter anderem ihre eigene PvP-Arena zum Erkunden.

Und wenn es einen Online-Modus gibt, auf den man in jedem Sportspiel setzen kann, dann ist es Ultimate Team, mit unterschiedlichen Namen je nach Spiel. MyFaction hat 2K es in WWE 2K genannt. Du weißt jetzt, wie es funktioniert: Kartenpacks öffnen, neue Wrestler freischalten, mit denen du gegen andere kämpfen kannst, die genau dasselbe getan haben. Leider sind die Updates hier sehr schlecht. Es gibt wirklich nur zwei, die einen großen Einfluss auf die Dinge haben. Es wurde eine Chemie eingeführt, bei der dein Team gut oder schlecht auf die anderen im Team reagiert. Das kann zu einem Schub oder negativen Einfluss auf verschiedene Dinge führen. Die zweite ist der neue Quick-Swap-Matchtyp. In diesem Modus kannst du mitten im Match von einem Wrestler zum anderen wechseln und von vier ausgewählten Wrestlern spielen. Das hast du vielleicht schon in anderen Kampfspielen mit einem Tag-ähnlichen Setup gesehen.

Es ist jetzt auch möglich, intergeschlechtliche Spiele zu spielen, also Männer gegen Frauen.

Der Spielmodus, den ich persönlich jedes Jahr am interessantesten finde, ist der Karrieremodus. Hier erstellst du einen Wrestler und erzählst eine Geschichte. Dieses Jahr geht es um das, was man "The Comeback" nennt. Du warst ein paar Jahre weg von der WWE und deine Rückkehr ist nicht ganz das, was du dir vorgestellt hast. Deshalb entscheidest du, wie du wieder an die Spitze kommst. Sei freundlich und arbeite hart, oder ändere komplett die Richtung und werde zum Bösewicht, der alles und jeden zerstören will. Es ist immer noch ziemlich menübasiert, viele Gespräche finden in sozialen Medien statt oder indem man eine von X Personen auswählt, die direkt vor einem stehen. Sie haben sich immer noch nicht entschieden, die Möglichkeit zurückzubringen, sich etwas freier hinter der Bühne zu bewegen. Hier folgt ein Gespräch nach dem anderen, das dich zu verschiedenen Matches führt – sei es Matches, die dich in der Geschichte weiterführen, oder Nebenquests, die andere Dinge freischalten oder dir Punkte bringen, um deinen Wrestler besser zu machen. Auch wenn die Geschichte das ganze Genre nicht auf den Kopf stellt, macht sie dennoch Spaß zu spielen.

Wie läuft das Gameplay im Ring ab? Der wichtigste Aspekt von allen. Gut, ist wirklich das Wort, das ich verwenden möchte. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, aber es gibt einige neue Features. Gleich zu Beginn des Matches kannst du nun aus mehreren verschiedenen Optionen wählen, zum Beispiel, ob du die Menge unterhalten willst, dir die Hand schütteln (und vielleicht einen kleinen bösen Blick zuwerfen), einen Überraschungsangriff machen oder mit dem Ringen beginnen möchtest. Die Idee ist, dass du versuchen solltest, die Oberhand gegenüber deinen Gegnern zu gewinnen und das Match bestmöglich zu beginnen. Ein weiterer Punkt, über den sie offenbar nachgedacht haben, sind die Reaktionen, wenn jemand auf einem Objekt landet, das derzeit nicht aktiv genutzt wird. Zum Beispiel könnte es einen Stuhl oder eine Leiter im Ring geben, auf der du landen könntest. Früher führte das zu nichts, es war, als würde man auf dem Boden landen, aber jetzt führt es eher zu dem, was ich als "Aua-Reaktionen" und Blut bezeichnen würde. Ich würde sagen, das Spiel ist besser als je zuvor im Ring, mit ein paar kleinen Problemen bei einigen Animationen, aber nichts, was ablenkt. Außerdem scheinen sie das visuelle Problem, dass die Meisterschaftsgürtel ein paar Zentimeter über den Schultern der Träger schweben, nie beheben zu können.

Wer will eine Umarmung?

Nun zum wichtigsten Grund, warum es schwer ist, den Kauf zum Start zu rechtfertigen: WWE 2K26 kommt mit einem Season Pass. Also musst du neben dem Kauf des Spiels zum vollen Preis und dem Ausgeben für verschiedene DLC-Pakete jetzt mehr für jeden der sechs verschiedenen Season Pass ausgeben, bei denen viel Inhalt nur freigeschaltet werden kann... Das Schlimmste ist, dass dies das vorherige DLC-Setup ersetzt hat. Früher hat man ein Paket gekauft und alle Inhalte auf einmal bekommen. Stattdessen ist der Inhalt, für den du dein hart verdientes Geld ausgegeben hast, (in der Premium-Version des Passes) gesperrt, bis du ein bestimmtes Level erreicht hast. Der erste Durchgang, der von Anfang an verfügbar ist, handelt von mexikanischen Wrestlern, aber es gibt vier zum Freischalten, von denen der erste sofort freigeschaltet werden kann. Allerdings kommt der letzte erst ab Level 20. Und es dauert lange, von einer Ebene zur nächsten zu gelangen. Wenn du in der mexikanischen Arena spielen willst, in der TripleMania XXXIII stattfand, musst du das letzte Level (40) erreichen. Das erfordert eine beträchtliche Spielzeit, um etwas freizuschalten, wofür du bereits bezahlt hast. Das ist wirklich nicht der richtige Weg, denn DLCs zu kaufen und dann erst Zugriff auf alles zu haben, wenn man X Stunden gespielt hat, ist nicht in Ordnung. Die Lösung? Kaufe Level-Skips für echtes Geld. Zahle, um schneller freizuschalten, wofür du bezahlt hast...

WWE 2K26 ist das Beste, was die Serie im Ring zu bieten hat, und die meisten Spielmodi wurden im Vergleich zum Vorjahr verbessert, aber die Einführung dieses neuen Season Pass könnte viele abschrecken.