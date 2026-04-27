Gerücht: Preis des Steam Controllers, Details in geleakter Rezension enthüllt

HQ

Wir tappen immer noch im Dunkeln, wann Valves nächste große Hardwarelinie erscheinen wird. Globale Faktoren verzögern wahrscheinlich den Start der neuen Steam Machine, des Steam Frame und des Steam Controllers, aber zumindest eines der neuen Geräte könnte etwas näher dran sein, als wir dachten. Eine kürzlich geleakte YouTube-Bewertung des Steam Controllers gibt uns einen viel besseren Einblick in dieses neue Zubehör.

Das YouTube-Video von Techy Talk wurde schnell entfernt, aber es wurde in Screenshots und über einen Streamable-Link auf Reddit festgehalten. In der Rezension gibt es kein Veröffentlichungsdatum für den Steam Controller, aber wir hören, dass er 99 Dollar kosten wird, was ihn zum teuersten Basiscontroller auf dem Markt macht.

Aber laut der Rezension scheint man das Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Der Steam Controller hat zwei Trackpads, einen sechsachsigen Gyroskop, vier hintere Grifftasten, verbesserte Face-Buttons und ein besseres Steuerkreuz als das Steam Deck. Du bekommst auch einen Dongle und einen aufladenden Puck. Es gibt nicht viele Anpassungsmöglichkeiten, aber abgesehen davon schien Techy Talk mit ihrem Controller sehr zufrieden zu sein.

Diese geleakte Rezension könnte bedeuten, dass wir bald viel mehr von der Steam-Hardware-Auswahl sehen werden, oder es könnte einfach ein übermotivierter Rezensent sein, der viel zu früh Eindrücke macht. Wir werden einfach abwarten müssen.