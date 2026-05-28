Die globale Erwärmung wird in den nächsten fünf Jahren zu Rekordtemperaturen führen

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Da wir in südeuropäischen Ländern wie Spanien bereits Temperaturen von über 35 °C sehen, noch bevor der Juni begonnen hat, und das Vereinigte Königreich sich mitten in einer beispiellosen Hitzewelle befindet, ist allen klar, dass die Welt zu einem sehr, sehr heißen Ort wird. Und nun sagt ein neuer Bericht der UN und des britischen Met Office (danke, Reuters) einen Anstieg der globalen Temperaturen um 1,5 Grad Celsius bis 2030 voraus, was im Wesentlichen bedeuten würde, dass das Klimaabkommen, das von den meisten Ländern der Welt unterzeichnet wurde (aber nicht von den großen Verschmutzern und Produzenten von Treibhausgasen wie China), Russland oder die Vereinigten Staaten), die 2015 in Paris unterzeichnet wurden, wäre gescheitert.

Basierend auf vorhandenen Daten und Modellen wird geschätzt, dass das arktische Eis (das derzeit schneller als der Rest der Welt erwärmt) im März in den nächsten fünf Jahren im Barentssee, im Beringmeer und im Ochotskischen Meer schmelzen wird, was zu schwereren Wetterereignissen auf der Nordhalbkugel führen wird. Ein starkes neues El-Niño-Ereignis (eine periodische Erwärmung der Meeresoberflächentemperaturen im zentralen und östlichen Pazifik, die typischerweise zwischen neun und zwölf Monaten andauert) wird ebenfalls für diesen Winter prognostiziert, der bis 2027 andauern könnte und die globalen Temperaturen aufgrund der Erwärmung des Pazifischen Ozeans auf potenziell Rekordwerte treiben könnte.

Obwohl die Aussichten nicht gut sind, warnen beide Organisationen, dass es weiterhin möglich ist, den Schaden, den eine solche Erwärmung dem Leben auf der Erde verursachen könnte, rückgängig zu machen, wenn Regierungen zusammenarbeiten, um sich im Kampf gegen die globale Erwärmung zu engagieren.