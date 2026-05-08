Der Schöpfer von Fox, McCloud, bevorzugt die Filmversion gegenüber dem neuen Spiel

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Wir hatten kaum Zeit, uns davon zu erholen, dass Nintendo gestern Abend Star Fox ein Remake von Star Fox 64 angekündigt hat und dabei eine neue, etwas realistischere Version des guten alten Fox McCloud vorgestellt hat (nun, wir haben tatsächlich noch nie einen Weltraumfuchs gesehen, aber wir denken, es ist wahrscheinlich, dass er so aussieht).

Wie zu erwarten, wenn eine geliebte Ikone neu gestaltet wurde, ist die Debatte darüber hitzig, ob Nintendo gute oder schlechte Arbeit geleistet hat. Nun hat sich jemand geäußert, der die Figur besser kennt als wir alle – nämlich Takaya Imamura. Imamura ist die Person, die McCloud und den Rest der Crew für das Super Nintendo-Spiel erschaffen hat, und obwohl ihm die neue Version gefällt, bevorzugt er das Design aus The Super Mario Galaxy Movie. Auf X schreibt er:

"Persönlich gefällt mir die Filmversion besser, aber ich finde auch, dass diese mit ihrem klaren Fokus gelungen ist!"

Der 25. Juni markiert das Veröffentlichungsdatum für Star Fox, exklusiv auf der Switch 2. Wir gehen davon aus, dass die Debatte über McClouds neues Design unbegrenzt weitergehen wird, aber was halten Sie selbst von dem neuen Look?