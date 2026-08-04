Der Rhein hat an mehreren Stellen Rekordtiefwerte erreicht, da die Sommerhitzewellen Europa weiterhin heimsuchen

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Kürzlich haben wir die Nachricht angesprochen, dass der Rhein, der sich durch weite Teile Deutschlands und die Niederlande erstreckt, von unglaublich niedrigen Wasserständen betroffen ist, alles aufgrund der anhaltenden Sommerhitzewellen, die große Teile Europas betreffen. Die jüngste Entwicklung in dieser Hinsicht ist, dass die Wasserstände an verschiedenen Stellen Rekordtiefs im Fluss erreicht haben – so niedrig wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen.

Laut BBC News gehören die Rheinstände in Köln und Lobith in Westdeutschland zu den niedrigsten, die der Fluss je hatte, und scheinbar wird es sich nur noch verschlechtern, da die Dürrebedingungen in weiten Teilen Europas weiterhin gelten.

Diese niedrigen Flusspegel werden auch in anderen europäischen Flüssen registriert, darunter die Donau, die sich durch zehn Länder erstreckt, sowie der Po in Italien.

Tatsächlich geben 44 % der Rheinmessstationen an, dass der Wasserstand extrem niedrig ist, während 78 % in der Donau dieselben Angaben angeben.