Niedrige Wasserstände am Rhein stören weiterhin den Schiffsverkehr in Deutschland

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Wie vor zwei Wochen berichtet, beeinträchtigt der Wasserstand des Rheins den Güterverkehr in Deutschland. Jetzt berichtet Reuters, dass sich die Lage verschlechtert.

Der Regen am Wochenende war schwächer als erwartet, was den Schiffsverkehr in Deutschland weiter störte. Der zentrale Kaub-Engpass wird in den kommenden Tagen voraussichtlich weiter sinken, wodurch die sichere Transportkapazität von Frachtschiffen reduziert wird. Schiffe werden nicht gestoppt und fahren nicht weiter, aber oft mit sehr kleinen Ladungen aus Sicherheitsgründen. Einige Schiffe fahren nur mit 15 bis 20 % oder sogar weniger, was dazu führt, dass die Fracht verteilt wird, was die Kosten erhöht und möglicherweise einen Teil der Fracht auf den Straßentransport verlagert.

Die Störung wird für die deutsche Industrie in diesem Sommer immer teurer. Die Kosten für Tankerbargen von Rotterdam nach Karlsruhe haben sich im laufenden Juli verdreifacht, was sich auf Rohstoffe wie Getreide, Mineralien und Ölprodukte auswirkt.