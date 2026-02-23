Der Regisseur von Resident Evil 2 zieht einen Akuma gegen Resident Evil Requiem Leaker aus

HQ

Wie bei jeder großen Videospielveröffentlichung ist Capcom vorsichtig, dass Spoiler, späte Spielaufnahmen oder sogar Spielcode durchsickern könnten, bevor Resident Evil Requiem am Freitag, den 27. Februar, öffentlich verfügbar wird. Meistens sind wir die Presse, die Zugang zu frühen Pre-Launch-Codes für Prüfungszwecke erhalten, und einige Händler erhalten einige Tage später physische Exemplare, um ihre Regale und Vorbestellungen vorzubereiten.

Es ist sicherlich schwierig, alles geheim zu halten, und meistens ist es ratsam, freiwillig auf den sozialen Medien zu blind zu gehen, um zu vermeiden, dass die eigene Geschichte ruiniert wird, weshalb Capcom neulich folgende Warnung herausgegeben hat:

"Eine Bitte von Capcom an die Community: Bitte posten oder teilen Sie keine Pre-Release-Leaks und Spoiler für Resident Evil Requiem. Wir möchten wirklich, dass alle die Geschichte und das Erlebnis des Spiels so gut wie möglich genießen. Unsere Rechtsabteilung wird weiterhin Löschungen und Löschbenachrichtigungen für Leaks herausgeben, um Ihre Tage-eins-Erfahrung zu bewahren. Es dauert nicht mehr lange, bis das Spiel draußen ist, daher freuen wir uns auf eure Reaktionen nach dem Release! - Dein Capcom-Team"

Der Regisseur von Resident Evil 2, Hideki Kamiya, entschied sich jedoch, noch einen Schritt weiter zu gehen und mit einem sehr japanischen, sehr Capcom-ähnlichen Ausdruck diejenigen zu kritisieren, die vorher absichtlich Spielinformationen durchsickern. In seinen eigenen Worten, obwohl es sehr wohl wie Street Fighter Akumas "Die One One Thousand Deaths" klingen könnte:

"Ich glaube, Biohazard 2 hat seine späten Entwicklungen auch in die Boulevardpresse bekommen, oder... Zu deiner eigenen egoistischen Befriedigung, die Gefühle der Nutzer, die sehnsüchtig auf das Spiel warten, und der Schöpfer, die ihr Herz hineingesteckt haben – mit Trampel treten – es ist eine abscheuliche Tat, die das Glück aller zerstört und den Tod tausendfach verdient... Mögest du verflucht sein, nie wieder Spiele zu spielen... "

Auch wenn es extrem hart klingt, ist es der übertriebene, acid-Ton, den der umstrittene japanische Entwickler verwendet, den Fans und Gegner sofort erkennen werden. Obwohl Kamiya-san sich schon vor langer Zeit von Capcom getrennt hat, sollte man bedenken, dass sie nun wieder gemeinsam an Clovers' noch ferner Okami-Fortsetzung arbeiten.



