Clovers gibt ein Update zum Okami Sequel, "die Veröffentlichung ist noch ein Stück entfernt"

Der Entwickler Clovers, kreativ geleitet vom berühmten japanischen Entwickler Hideki Kamiya, hat das neue Jahr mit einem Update zu den Fans über die in Produktion befindliche Fortsetzung von Okami begrüßt.

In einem Blogbeitrag, verfasst von Präsident und CEO Kento Koyama, erfahren wir etwas mehr über das bevorstehende Projekt und darüber, dass Clovers noch nicht bereit ist, mehr zu teilen, da es derzeit in der Offensive ist und weiterhin am Spiel arbeitet.

"Wir arbeiten fleißig an der Okami Sequel. Obwohl die Veröffentlichung noch ein Stück entfernt ist, können wir es kaum erwarten, das fertige Spiel in eure Hände zu bringen. Wir werden auch dieses Jahr unermüdlich daran arbeiten, ein Erlebnis zu bieten, das die Erwartungen von Spielern auf der ganzen Welt übertrifft."

Kamiya ergänzte dies auch kurz, indem er erklärte: "Wir haben ein Elite-Team hochqualifizierter Fachleute mit gemeinsamen Idealen zusammengestellt. Und während das Chaos so lebendig ist wie eh und je, sind unsere Tage voller Freude und Kreativität."

Diese Formulierung deutet darauf hin, dass Sie, wenn Sie sehnsüchtig auf dieses Projekt gewartet haben, vielleicht noch etwas länger warten sollten, da es nicht so aussieht, als würde das Studio eine Veröffentlichung später in diesem Jahr nicht vorbereiten. Dennoch ist ein Jahr eine lange Zeit, also könnte sich das vielleicht ändern.